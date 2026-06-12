Джордж Ръсел най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Барселона във Формула 1

Британският пилот на Мерцедес - Джордж Ръсел, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Барселона във Формула 1, седми кръг за сезон 2027.

Състезателят на "сребърните стрели" записа най-бърза обиколка от 1:16.363 минути на 4,6-километровото трасе в Монтмело, Каталуня. Втори остана Оскар Пиастри от Макларън - на 0.203 секунди зад него, а третият най-добър резултат беше на пилота на Ферари - Шарл Льоклер, който беше с 0.520 секунди по-бавен от Ръсел. Четирикратният световен шампион Макс Ферстапен се нареди на четвъртата позиция.

Седем от 11-те отбора дадоха шанс на новобранци в един от двата си автомобила за първата тренировка. Сред тях младият италиански дебютант Леонардо Форнароли, на мястото на действащия носител на титлата Ландо Норис, даде пето време, а естонецът Пол Арон, вместо Нико Хюлкенберг за Ауди, също се доближи на по-малко от секунда до Джордж Ръсел.

Състезанието за Голямата награда на Барселона е в неделя от 16:00 часа българско време, а преди това предстои квалификация от 17:00 часа в събота и още две тренировъчни сесии.