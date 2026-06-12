Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Джордж Ръсел най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Барселона във Формула 1

Джордж Ръсел най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Барселона във Формула 1

12 Юни, 2026 16:42 642 0

  • джордж ръсел-
  • формула 1-
  • барселона-
  • тренировка

Състезателят на "сребърните стрели" се справи за 1:16.363 минути с 4,6-километровото трасе в Монтмело, Каталуня

Джордж Ръсел най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Барселона във Формула 1 - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Британският пилот на Мерцедес - Джордж Ръсел, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Барселона във Формула 1, седми кръг за сезон 2027.

Състезателят на "сребърните стрели" записа най-бърза обиколка от 1:16.363 минути на 4,6-километровото трасе в Монтмело, Каталуня. Втори остана Оскар Пиастри от Макларън - на 0.203 секунди зад него, а третият най-добър резултат беше на пилота на Ферари - Шарл Льоклер, който беше с 0.520 секунди по-бавен от Ръсел. Четирикратният световен шампион Макс Ферстапен се нареди на четвъртата позиция.

Седем от 11-те отбора дадоха шанс на новобранци в един от двата си автомобила за първата тренировка. Сред тях младият италиански дебютант Леонардо Форнароли, на мястото на действащия носител на титлата Ландо Норис, даде пето време, а естонецът Пол Арон, вместо Нико Хюлкенберг за Ауди, също се доближи на по-малко от секунда до Джордж Ръсел.

Състезанието за Голямата награда на Барселона е в неделя от 16:00 часа българско време, а преди това предстои квалификация от 17:00 часа в събота и още две тренировъчни сесии.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове