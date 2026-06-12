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Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда

Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда

12 Юни, 2026 18:12 779 9

  • кристиян балов-
  • цървена звезда-
  • славия-
  • трансфер

В Сърбия обявиха бомбастична сума

Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда - 1
Снимка: БГНЕС
sportal.bg sportal.bg

Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда.

Този следобед крилото сложи подпис под договор за 4+1 г. със сръбския шампион. Заедно с юношата на Славия на парафирането на контракта присъства босът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов.

При "звездашите" Кико ще получи фланелката с номер 8, носен навремето от голямата легенда Синиша Михайлович. По информация на сръбските медии трансферната сума се равнява на три милиона евро.

Балов е продукт на школата на славистите, като е израснал на комплекс "Стоян Коцев". Той дебютира за тима от "Овча купел" през 2024 г., а през следващите два сезона записа над 50 мача с бялата фланелка. 19-годишният софиянец дебютира за националния отбор през пролетта - срещу Соломонови острови в Джакарта, където отбеляза и своя първи гол, при победата с 10:2.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    18:29 12.06.2026

  • 2 1913

    7 0 Отговор
    Балов на първо място е футболист на Славия, няма защо да се пише "български национал". Славия го е създала!

    Коментиран от #6

    19:22 12.06.2026

  • 3 Боби Григ

    7 0 Отговор
    Славия има най-добри кадри. Чорбарите и подуенци играят с наемници от Африка и задния двор на Америка.

    19:24 12.06.2026

  • 4 Милко Балев

    6 0 Отговор
    А отборът на войската ще продаде Макумбу Латумбу-Гифта на албанския гранд Шиптаре -Саранда.

    19:29 12.06.2026

  • 5 Врански

    4 0 Отговор
    През комунизма не даваха на Славия да стане шампион, за да не умре царят.

    19:33 12.06.2026

  • 6 1912

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1913":

    Много сте му сърдити на дебелият Венци Стефанов, НО едно не може да му се отрече - номер 1 е по трансфери! Върти суче, купува евтино и продава скъпо!

    Коментиран от #7, #8, #9

    19:35 12.06.2026

  • 7 правописна грешка от един от Филибето

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1912":

    Не "дебелияТ", а дебелия.Така е правилно, защото не дебелия извършва действието И още: в случая Дебелия се използва като прякор, а не като физическо качество.Прякорите не се членуват в пълен член!.Ние славистите сме -преди всичко-грамотни хора! А вие имате и основание да сте благоразположени към Дебелия, защото ви даде мача.

    19:46 12.06.2026

  • 8 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "1912":

    Балов не го е купил.

    20:11 12.06.2026

  • 9 Контрамайнев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "1912":

    Дебелия прави и с вас алъш-вериш във вреда на Славия.

    20:41 12.06.2026

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