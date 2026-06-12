Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда.
Този следобед крилото сложи подпис под договор за 4+1 г. със сръбския шампион. Заедно с юношата на Славия на парафирането на контракта присъства босът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов.
При "звездашите" Кико ще получи фланелката с номер 8, носен навремето от голямата легенда Синиша Михайлович. По информация на сръбските медии трансферната сума се равнява на три милиона евро.
Балов е продукт на школата на славистите, като е израснал на комплекс "Стоян Коцев". Той дебютира за тима от "Овча купел" през 2024 г., а през следващите два сезона записа над 50 мача с бялата фланелка. 19-годишният софиянец дебютира за националния отбор през пролетта - срещу Соломонови острови в Джакарта, където отбеляза и своя първи гол, при победата с 10:2.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
18:29 12.06.2026
2 1913
Коментиран от #6
19:22 12.06.2026
3 Боби Григ
19:24 12.06.2026
4 Милко Балев
19:29 12.06.2026
5 Врански
19:33 12.06.2026
6 1912
До коментар #2 от "1913":Много сте му сърдити на дебелият Венци Стефанов, НО едно не може да му се отрече - номер 1 е по трансфери! Върти суче, купува евтино и продава скъпо!
Коментиран от #7, #8, #9
19:35 12.06.2026
7 правописна грешка от един от Филибето
До коментар #6 от "1912":Не "дебелияТ", а дебелия.Така е правилно, защото не дебелия извършва действието И още: в случая Дебелия се използва като прякор, а не като физическо качество.Прякорите не се членуват в пълен член!.Ние славистите сме -преди всичко-грамотни хора! А вие имате и основание да сте благоразположени към Дебелия, защото ви даде мача.
19:46 12.06.2026
8 Поправка
До коментар #6 от "1912":Балов не го е купил.
20:11 12.06.2026
9 Контрамайнев
До коментар #6 от "1912":Дебелия прави и с вас алъш-вериш във вреда на Славия.
20:41 12.06.2026