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Въпреки нежеланието на "дюшекчиите": В Барселона твърдо искат да имат Хулиан Алварес

Въпреки нежеланието на "дюшекчиите": В Барселона твърдо искат да имат Хулиан Алварес

12 Юни, 2026 16:12 693 0

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  • трансфер-
  • атлетико мадрид

Аржентинският национал е голямата цел на Деко и Флик

Въпреки нежеланието на "дюшекчиите": В Барселона твърдо искат да имат Хулиан Алварес - 1
Снимка: YouTube
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Барселона остава твърд в намерението си да привлече Хулиан Алварес, въпреки сериозното нежелание на Атлетико Мадрид да се раздели със своя нападател.

Каталунският клуб го иска в своя проект и се уповава на желанието на аржентинския национал да облече синьо-червената фланелка. В ръководството се надяват, че играчът на „дюшекчиите“ няма да се присъедини към дългия списък от големи футболисти, с които са преговаряли и са били много близо до подпис, но в крайна сметка трансферите не са се осъществили, допълват от "Марка". В момента Алварес е част от националния отбор на Аржентина и се очаква да води атаката на световните шампиони на турнира в САЩ, Мексико и Канада.

Хулиан Алварес е голямата цел на Деко и Флик, когото го смятат за идеалния нападател, който да подсили атаката след напускането на Роберт Левандовски. Контактите започнаха преди месеци, но операцията не напредва с очакваното темпо заради съпротивата на Атлетико Мадрид да улесни трансфера му, въпреки изричната молба на футболиста да бъде пуснат в Барселона. Фактът, че други клубове като ПСЖ също се включиха в наддаването, допълнително усложнява финализирането на сделката. Разбира се, най-настоятелни са от Реал Мадрид, които официално потвърдиха, че са предложили 150 милиона евро, които бяха отказани от "дюшекчиите".

Въпреки това, от ръководството на „блаугранас“ запазват спокойствие. Те са наясно с желанието на Хулиан Алварес да играе за тях и знаят, че до края на трансферния прозорец остава доста време. Освен това, с привличането на Антъни Гордън, те вече подсилиха донякъде офанзивната си линия. Ръководителите и треньорите на каталунците се надяват, че аржентинският национал няма да попълни дългия списък от големи играчи, с които са водили напреднали преговори, но които така и не са заиграли за клуба. Такъв бе случаят с Нико Уилямс през миналата година, който води разговори с шефовете на каталунците, но в крайна сметка предпочете да остане в Атлетик Билбао.


Испания
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