Министър Вълчев увери: В новия бюджет се очакват допълнителни средства за образование

По повод готовността на учителските синдикати за протести заради липса на увеличение в заплатите министърът на образованието призова да не се поддават на слухове. Той увери, че въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства, съобщи Нова тв.
Според синдикат „Образование” са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Според проф. Георги Вълчев резки промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.
„Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата”, заяви проф. Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
19:16 12.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За този на вече преполовената година или за този за новата 2027-ма🤔❓
Коментиран от #10
19:17 12.06.2026
3 Кат Тъ Гледам !
И Без Пари !
Нищо Не може !
Да се Очаква !
От !
Теб !
19:30 12.06.2026
4 Гробар
19:32 12.06.2026
5 Без име
19:33 12.06.2026
6 Вълчев и ти не ставаш
19:34 12.06.2026
7 Знаете ли че
Коментиран от #13
19:37 12.06.2026
8 Никой
19:43 12.06.2026
9 чекмеджаров
нова партида чекмеджета но от по евтините
не както по тиквено време
19:55 12.06.2026
10 За кой НОВ бюджет става дума🤔❓
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":как кой?
за новите чекмеджета бюджета
подновяват старите на тиквата
19:56 12.06.2026
11 И Киев е Руски
20:03 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Учител
До коментар #7 от "Знаете ли че":Айде малко да прочетеш трудовия кодекс и ще установиш че учителите мъже се пенсионират на 65 г И недей да заблуждаваш хората
Коментиран от #15
20:25 12.06.2026
14 Пенка
20:26 12.06.2026
15 Стига лъга
До коментар #13 от "Учител":Пенсии за осигурителен стаж и възраст на учителите (по чл. 69в от КСО) Не стига че не вършат нищо учителите и че децата са по неграмотни ами се пенсионират по рано и с по малък стаж от нормалните хора
Коментиран от #17
20:29 12.06.2026
16 тъй ли...
20:36 12.06.2026
17 тъй ли...
До коментар #15 от "Стига лъга":Какво да вършат учителите, като учениците имат право да ги бият, а учителят няма право да им посяга?
Пият в час. Пишат в час. Говорят глупости в час. Бият се в час. А учителят трябвало да търси общ език с келешите.
Възпитанието идва от семейството. Едно време родителят защитаваше учителят и образованието беше на световно ниво.
Днес, разни НПо пречат на работата на учителите, като създават предпоставки за деградирането на учениците. И всичко е прикрито под плакатите "За доброто на детето".
20:40 12.06.2026
18 Баба Янка
20:41 12.06.2026