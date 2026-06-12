Министър Вълчев увери: В новия бюджет се очакват допълнителни средства за образование

По повод готовността на учителските синдикати за протести заради липса на увеличение в заплатите министърът на образованието призова да не се поддават на слухове. Той увери, че въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства, съобщи Нова тв.

Според синдикат „Образование” са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Според проф. Георги Вълчев резки промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.

„Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата”, заяви проф. Вълчев.