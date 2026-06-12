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Министър Вълчев увери: В новия бюджет се очакват допълнителни средства за образование

Министър Вълчев увери: В новия бюджет се очакват допълнителни средства за образование

12 Юни, 2026 19:11 635 18

  • проф. георги вълчев-
  • синдикат образование-
  • бюджет

Учителските синдикати обявиха, че може да има протести

Министър Вълчев увери: В новия бюджет се очакват допълнителни средства за образование - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод готовността на учителските синдикати за протести заради липса на увеличение в заплатите министърът на образованието призова да не се поддават на слухове. Той увери, че въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства, съобщи Нова тв.

Според синдикат „Образование” са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Според проф. Георги Вълчев резки промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.

„Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата”, заяви проф. Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 2 Отговор
    Дано се справи!

    19:16 12.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    За кой НОВ бюджет става дума🤔❓
    За този на вече преполовената година или за този за новата 2027-ма🤔❓

    Коментиран от #10

    19:17 12.06.2026

  • 3 Кат Тъ Гледам !

    3 0 Отговор
    И С Пари !

    И Без Пари !

    Нищо Не може !

    Да се Очаква !

    От !

    Теб !

    19:30 12.06.2026

  • 4 Гробар

    2 2 Отговор
    Утре Плешо ще образова младите български мъже как да бъдат добри пейраси. Продажният Чорап не забрани прайда, въпреки че има цялата власт.

    19:32 12.06.2026

  • 5 Без име

    6 3 Отговор
    Да им орежат заплатите за дните, в които стачкуват и няма да стачкуват. Страшно алчно и некадърно племе. При тези резултати в работата им трябва да са по-ниски от тревата.

    19:33 12.06.2026

  • 6 Вълчев и ти не ставаш

    7 3 Отговор
    А бе вълчев ,за какви пари за увуличение в образованието Парите които се изсипаха в образованите и парите парите се дават на брой ученици ,това е причината учениците да са функционални неграмотни ,неграммотни но бройката финансира учебните заведени Учителите също не се заинтересовани да произвеждат добри знаещи можещи утрешни строители на майка българия защото така или иначе и при тия резултати за неграмотност те си получават високи заплати които са не заслужени от това което произвеждат като стока Учителите не заслужават при тези резултати на неграмотност дори и минималната работна заплата -Разберете че възнагражденията трябва да са на база каквво образователно бъдеще дават учителите Върнете образованието преди 10-то престъпната ноемврийска демокрация

    19:34 12.06.2026

  • 7 Знаете ли че

    9 4 Отговор
    Учителите се пенсионират на 58 години с 25 години стаж, а нормалните хора на 65 години с 40 години стаж

    Коментиран от #13

    19:37 12.06.2026

  • 8 Никой

    1 1 Отговор
    Скоро ще се убедите , че " Партия Боташ " - ПБ нито ще разчистят авгиевите обори които ни натресоха тандема Борисов - Пеевски , нито ще донесат някакво успокоение в живота на българите .

    19:43 12.06.2026

  • 9 чекмеджаров

    1 0 Отговор
    увери: В новия бюджет се очакват и допълнителни средства за
    нова партида чекмеджета но от по евтините
    не както по тиквено време

    19:55 12.06.2026

  • 10 За кой НОВ бюджет става дума🤔❓

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    как кой?
    за новите чекмеджета бюджета
    подновяват старите на тиквата

    19:56 12.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Колкото по високи заплати на така наречените учители толкова по тъпи ученици

    20:03 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учител

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    Айде малко да прочетеш трудовия кодекс и ще установиш че учителите мъже се пенсионират на 65 г И недей да заблуждаваш хората

    Коментиран от #15

    20:25 12.06.2026

  • 14 Пенка

    1 0 Отговор
    Питам няма ли млади представителни кадри,че назначиха този пенсионер?Ами той е от старата школа,закостеняло соц.мислене.Как ще вървим напред и ще правим реформи?Същото важи и за Такева и Кастрева.И тях не могат да ги изгонят.И двете са пенсионери отдавна.Ами стига бе!Да назначават кадри които не познават социализЪма.Не са били чавдарчета и пионери.Комсомолци и членове на БКП.Само така ще има промени.

    20:26 12.06.2026

  • 15 Стига лъга

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Учител":

    Пенсии за осигурителен стаж и възраст на учителите (по чл. 69в от КСО) Не стига че не вършат нищо учителите и че децата са по неграмотни ами се пенсионират по рано и с по малък стаж от нормалните хора

    Коментиран от #17

    20:29 12.06.2026

  • 16 тъй ли...

    2 1 Отговор
    Борис-I е направил училища във всяко село, без да се чуди от къде да събере милиарди за заплати.

    20:36 12.06.2026

  • 17 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига лъга":

    Какво да вършат учителите, като учениците имат право да ги бият, а учителят няма право да им посяга?
    Пият в час. Пишат в час. Говорят глупости в час. Бият се в час. А учителят трябвало да търси общ език с келешите.
    Възпитанието идва от семейството. Едно време родителят защитаваше учителят и образованието беше на световно ниво.
    Днес, разни НПо пречат на работата на учителите, като създават предпоставки за деградирането на учениците. И всичко е прикрито под плакатите "За доброто на детето".

    20:40 12.06.2026

  • 18 Баба Янка

    0 0 Отговор
    Шшшт....Няма да ма барате,ей

    20:41 12.06.2026

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