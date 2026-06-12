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Франция се сбогува с 11-годишната Лиана, чиято смърт потресе страната

Франция се сбогува с 11-годишната Лиана, чиято смърт потресе страната

12 Юни, 2026 18:54 2 100 9

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Стотици хора присъстваха на погребението във Фльоранс, докато общественото възмущение и въпросите към институциите продължават да нарастват

Франция се сбогува с 11-годишната Лиана, чиято смърт потресе страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В гробището на френския град Фльоранс днес се състоя погребението на 11-годишната Лиана - момичето, чиято трагична смърт предизвика силен обществен отзвук и породи вълна от недоволство във Франция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На траурната церемония присъстваха няколкостотин души, дошли да отдадат последна почит на детето. Синият ковчег на Лиана беше пренесен от пожарникари, а церемонията премина в атмосфера на скръб и съпричастност.

По време на поклонението кметът на Фльоранс Грегори Бобато произнесе възпоменателно слово в памет на момичето.

Междувременно пред училището, където Лиана е била видяна за последен път на 29 май, продължават да се събират хора, които оставят цветя, запалени свещи и плюшени играчки. На мястото е поставен и плакат в памет на Лиана и на всички деца, станали жертва на насилие във Франция.

Тялото на момичето беше открито на 4 юни в изоставен силоз в района на Фльоранс след дни на издирване.

За смъртта ѝ е заподозрян 41-годишният Жером Барела. Според наличната информация срещу него в миналото са били подавани сигнали за посегателства и изнасилвания на непълнолетни момичета. Голямата му дъщеря е била приятелка на Лиана. Барела беше арестуван още в началото на юни.

Случаят предизвика сериозни обществени реакции и постави под въпрос действията на институциите. В сряда френският президент Еманюел Макрон призна, че трагедията е разклатила доверието на гражданите в държавните институции.

Смъртта на Лиана стана повод за протести във Фльоранс, в Ош, където са били подавани жалбите срещу Барела, както и в Париж и редица други френски градове. Демонстрациите отразяват нарастващото обществено недоволство и исканията за по-ефективна реакция на властите при случаи на насилие срещу деца.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаспелге

    13 5 Отговор
    А Украина с Константиновка, забучена с 27 байряка, във всеки район, по случай празника.

    19:10 12.06.2026

  • 2 демократ

    3 22 Отговор
    Важното е че тя сама се качила у колата. ку рветата се натискат после жертви

    Коментиран от #5, #9

    19:15 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    11 2 Отговор
    Някои казват, че животът е дар, що за дар е да съществуваш в свят, в който се убиват деца, заради сексуално удовлетворение..., животът не е дар, а последна възможност преди ада.

    19:23 12.06.2026

  • 5 Недоумявам

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    11 годишно дете!!! Ти на ясно ли си, кого квалифицираш, така грозно?

    19:24 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    друго си е пацан 😍😁

    20:40 12.06.2026

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