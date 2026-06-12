Новини
Спорт »
Тенис »
Григор и Циципас преди шоуто в София: Правим го за децата, в нашите страни тенисът не е номер 1

Григор и Циципас преди шоуто в София: Правим го за децата, в нашите страни тенисът не е номер 1

12 Юни, 2026 17:12 618 8

  • григор димитров-
  • циципас-
  • тенис-
  • шоу

Двамата дадоха пресконференция преди демонстративния мач помежду им днес

Григор и Циципас преди шоуто в София: Правим го за децата, в нашите страни тенисът не е номер 1 - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Григор Димитров и Стефанос Циципас дадоха пресконференция преди демонстративния мач помежду им днес. Двубоят от тенис събитието Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в "Арена София”.

Преди да започнат разговора с медиите двамата написаха на големи тенис топки нещата, които ги вдъхновяват - Гришо написа "семейство", а Циципас написа "страст и амбиция".

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца", каза Григор.

"Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в тура по-дълго от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е номер 1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините", каза Циципас.

"Всяка година искам да правя такива мачове, те помагат на каузата ми и помагат на България. Ние със Стефанос сме от съседни държави и имаме много общи неща. Не беше трудно да се разберем, но иначе организацията е много сериозна и отнема много време, за да се съберем по отношение на графиците. Звездите се наредиха и успяхме да го осъществим", каза Григор.

"Ще играя на "Чалънджър" в Дъблин, искам да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" на "УИмбълдън", за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните победи", допълни българинът.

"Важна е голямата картина, бих искал да направя традиция тези мачове. Не е задължително да е само с балкански тенисисти, но те със сигурност знаят как се прави. Важното е да сме близо до децата и да ги вдъхновяваме. Аз бях много млад, когато пробих в тура, а тогава за мен беше много важно да прекарвам време с другите топ играчи. Искам да помогна на децата да усетят този близък контакт с тях, тези мачове са един от начините", каза Гришо.

"Стъпка по стъпка вървим, аз имам много добър екип във фондацията. Не е никак лесно да правиш фондация и тя да е на високо ниво. Аз винаги съм искал да помагам на децата, те са бъдещето. Сутринта се занимавах с нов проект, който да въведем в нашата програма. Искам и по-глобални проекти. Много неща са в начален стадий, но ще ги направим възможно най-опростени за децата, надяваме се да ги заинтересуваме за храната и спорта от малка възраст още. Трябва да ги образоваме как да се грижат за здравето си, а това важи и за родителите им. Ако мога да помогна с научените уроци, ще е страхотно", каза Димитров.

"По-важно е за мен да се подготвя физически, но е също толкова важно да обърна внимание на психологическата подготовка. Контузиите допринасят да се сринеш в ранглистата и това трябва да го приемеш, някои неща не можеш да контролираш", каза Димитров, а Циципас допълни, че ранкингът е просто число и не трябва да му се обръща толкова внимание, защото подготовката и здравословния начин на живот са по-важни.

"Никога не съм имал нормални условия в България за тенис и това важи също за Стефанос в неговата страна. За съжаление, не сме имали никога и продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме доста традиции в този спорт и продължаваме да имаме добри играчи с младото поколение, което идва след мен", каза Гришо.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    4 0 Отговор
    На територията номер едно сред децата е телефона в ръка и всички идиотизми, които вървят в комплект с телефона. Следва цъкане на игрички с насилие на конзолата или компа, трето място е за захарните изделия и енергийните напитки, на четвърто е дишането на райски газ, и после се размиват алкохол и квито наркотици са им по джоба.

    17:17 12.06.2026

  • 2 Правилно

    2 0 Отговор
    Кой залага на тенис мач бе, каун. Друго си ефбетове пиеньне, пушенье и запалянковци 120 + оки.

    17:18 12.06.2026

  • 3 хахаха

    3 2 Отговор
    Тоя хасковски каунь да научи българския, да не ми мляка ка беззъбабаба

    Коментиран от #5

    17:19 12.06.2026

  • 4 111

    3 2 Отговор
    да тиПика на тениса. Това е елитарен спорт за богати. Да си го играят, да си го гледат те

    17:21 12.06.2026

  • 5 Точно така

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хахаха":

    Нещастник друго си е да цваца праца на софиански и да го разбират всички от факултето и по на запатно .

    17:27 12.06.2026

  • 6 Стабилни

    4 1 Отговор
    Григор и Циципас преди шоуто в София: Правим го за децата, срещу за всеки по 150 000 евро.

    17:51 12.06.2026

  • 7 Каунска работа

    1 1 Отговор
    Много скъп тоя билет. За Мейдън и Антракс дадох по-малко, а шоуто е несравнимо.

    17:54 12.06.2026

  • 8 Жиголо

    1 0 Отговор
    Лицемерен Алфонс,неприятна личност,кой го гледа?ч а л г а р и.

    18:26 12.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове