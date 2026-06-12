Вирус вади Скот Мактоминей от състава на "гайдарите" за старта на Мондиала

Поради неочакван стомашен вирус официалното тренировъчно занимание на своя отбор пропусна шотландският халф Скот Мактоминей.

Като строга превантивна мярка 29-годишният полузащитник пристигна напълно отделно от своите съотборници в хотела, където е отседнала селекцията, съобщава в днешния си брой BBC Sport.

От останалата част от състава реши да го изолира изцяло медицинският щаб на отбора, като това се прави единствено като предпазна мярка срещу евентуално разпространение на заразата. Точната тежест на заболяването му на този етап все още не е официално обявена.

Срещу състава на Хаити ще бъде първият мач на Шотландия на турнира, който ще се изиграе на 14 юни. В Група C е разпределен отборът, където в следващите кръгове ще се изправи още срещу коравите тимове на Бразилия и Мароко. Напълно несигурно към момента обаче остава участието на Мактоминей в първия мач от груповата фаза.