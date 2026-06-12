Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мартин Георгиев в крайна сметка се озова в Славия

Мартин Георгиев в крайна сметка се озова в Славия

12 Юни, 2026 19:12 623 0

  • мартин георгиев-
  • трансфер-
  • славия

По-рано днес Ботев Пловдив изрази гласно крайното си разочарование от футболиста

Мартин Георгиев в крайна сметка се озова в Славия - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия през това лято, разкри клубът. Договорът на 19-годишния защитник с "белите" е за 3 сезона.

До момента младежкият национал носеше екипа на Спартак Варна, а преди това бе в Ботев Пловдив. Георгиев е роден в Бургас и е висок 185 сантиметра, има 3 изиграни мача за България до 21 години.

По-рано днес Ботев Пловдив изрази гласно крайното си разочарование от липсата на професионализъм от страна на Георгиев, чийто финансови изисквания са били удовлетворени, но въпреки това не се е появил на клубната база.

Играчите на Славия започнаха подготовка в началото на тази седмица и до 21 юни ще тренират в София, след което заминават за Банско. В сряда "белите" представиха Димитър Буров, Умаро Балде, Йоан Борносузов, Илиан Антонов и Владимир Милетич.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове