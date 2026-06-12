Мартин Георгиев в крайна сметка се озова в Славия

Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия през това лято, разкри клубът. Договорът на 19-годишния защитник с "белите" е за 3 сезона.

До момента младежкият национал носеше екипа на Спартак Варна, а преди това бе в Ботев Пловдив. Георгиев е роден в Бургас и е висок 185 сантиметра, има 3 изиграни мача за България до 21 години.

По-рано днес Ботев Пловдив изрази гласно крайното си разочарование от липсата на професионализъм от страна на Георгиев, чийто финансови изисквания са били удовлетворени, но въпреки това не се е появил на клубната база.

Играчите на Славия започнаха подготовка в началото на тази седмица и до 21 юни ще тренират в София, след което заминават за Банско. В сряда "белите" представиха Димитър Буров, Умаро Балде, Йоан Борносузов, Илиан Антонов и Владимир Милетич.