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Цолов даде шесто време в квалификациите във Формула 2 на пистата в Барселона преди старта в неделя

Цолов даде шесто време в квалификациите във Формула 2 на пистата в Барселона преди старта в неделя

12 Юни, 2026 18:42 780 1

  • никола цолов-
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Утре ще се проведе и спринтовото състезание, което ще започне в 15:15 часа българско време

Цолов даде шесто време в квалификациите във Формула 2 на пистата в Барселона преди старта в неделя - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Българският пилот на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов даде шесто време в квалификациите в Барселона преди състезанието във Формула 2, което е в неделя на обяд.

Цолов направи шест обиколки на пистата и записа време 1:25.222 минута. Той бе изпреварен от петима пилоти, като бразилецът Рафаел Камара от Ивникта Рейсинг за втори пореден път ще тръгне от пол позиция. Той бе най-бърз от всички с време 1:24.810 минута. Камара изпревари съотборника си Йошуа Дюрксен от Парагвай, а трети ще стартира ирландецът Александър Дън (Родин Моторспорт).

Цолов бе с най-доброто време в първата половина от квалификацията, но след това бе изпреварен от петимата през него, преди то да бъде подобрено от Рафаел Камара.

Пред българина ще се наредят още италианецът Габриеле Мини (МП Моторспорт) и мексиканецът Рафаел Ваягомес (Ван Амерсфоорт Рейсинг)

Утре ще се проведе и спринтовото състезание в Барселона, което ще започне в 15:15 часа българско време.


Испания
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  • 1 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор
    Пазете този български талант да не го удари някой "скиор"...

    Успех и Бог да е с тебе!

    20:18 12.06.2026

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