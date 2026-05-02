Зверев стигна до финала в Мадрид

Зверев стигна до финала в Мадрид

2 Май, 2026 11:07 564 2

Ще спори за трофея със Синер

Зверев стигна до финала в Мадрид
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александър Зверев достигна до финала на турнира от сериите Мастърс 1000 Мадрид, след като победи сензацията на надпреварата Александър Блокс с 6:2, 7:5 за час и 37 минути игра, предава БТА. Двукратният шампион в испанската столица си осигури място в спора за трофея, където ще се изправи срещу Яник Синер.

Зверев контролираше напълно първия сет, в който реализира два пробива и бързо натрупа солиден аванс. Във втората част германецът срещна далеч по-сериозна съпротива от страна на белгиеца, но в решителните моменти успя да наложи класата си и да приключи двубоя в два сета.

„Много съм щастлив, че отново съм на финал тук. Имах тежки мачове по пътя дотук и очаквам с нетърпение нов сблъсък с Яник. В момента той играе невероятен тенис и със сигурност е най-добрият в света, но ще се опитам да го затрудня максимално“, заяви Зверев след успеха.

29-годишният германец, който триумфира в Мадрид през 2018 и 2021 година, проби още в началото на срещата и бързо поведе с 5:1. Александър Блокс успя да отрази три сетбола в следващия гейм, но Зверев затвори частта с мощен сервис и ас.

Вторият сет беше значително по-оспорван. Белгиецът, който на четвъртфиналите елиминира действащия шампион Каспер Рууд, демонстрира увереност и стабилност на сервис. Въпреки това Зверев дочака своя шанс при 6:5, когато спечели решаващ пробив след удар, рикоширал в мрежата, а след това без проблеми приключи мача на свой сервис.



  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    11:51 02.05.2026

  • 2 дядо дръмпир ви учи,гов...а!

    0 0 Отговор
    В момента Зверев играе най силният си тенис.Синер има проблеми в странични кръстни мускули.ако се върна в миналото си ,щях да хвана Зверев и на живо да чакам подходящ коефициент за синер за да контрирам и да прибера пари!Просто следвам принципа на Синът ми,който бе много стар дух и Написа.Времето е по ценно от хартията!

    12:29 02.05.2026

