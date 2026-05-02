Зверев стигна до финала в Мадрид

Александър Зверев достигна до финала на турнира от сериите Мастърс 1000 Мадрид, след като победи сензацията на надпреварата Александър Блокс с 6:2, 7:5 за час и 37 минути игра, предава БТА. Двукратният шампион в испанската столица си осигури място в спора за трофея, където ще се изправи срещу Яник Синер.

Зверев контролираше напълно първия сет, в който реализира два пробива и бързо натрупа солиден аванс. Във втората част германецът срещна далеч по-сериозна съпротива от страна на белгиеца, но в решителните моменти успя да наложи класата си и да приключи двубоя в два сета.

„Много съм щастлив, че отново съм на финал тук. Имах тежки мачове по пътя дотук и очаквам с нетърпение нов сблъсък с Яник. В момента той играе невероятен тенис и със сигурност е най-добрият в света, но ще се опитам да го затрудня максимално“, заяви Зверев след успеха.

29-годишният германец, който триумфира в Мадрид през 2018 и 2021 година, проби още в началото на срещата и бързо поведе с 5:1. Александър Блокс успя да отрази три сетбола в следващия гейм, но Зверев затвори частта с мощен сервис и ас.

Вторият сет беше значително по-оспорван. Белгиецът, който на четвъртфиналите елиминира действащия шампион Каспер Рууд, демонстрира увереност и стабилност на сервис. Въпреки това Зверев дочака своя шанс при 6:5, когато спечели решаващ пробив след удар, рикоширал в мрежата, а след това без проблеми приключи мача на свой сервис.