Това наистина ли е Игуаин? Селфи от Маями взриви мрежата

2 Май, 2026 17:08 743 1

Бившият футболист е неузнаваем след края на кариерата

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Снимка на Гонзало Игуаин от Маями буквално подпали социалните мрежи. Бившият голмайстор на Ювентус, Наполи и Реал Мадрид беше заснет в магазин за спортни стоки, но визията му остави мнозина в шок.

С жълт потник, сандали, гъста брада и коренно различна прическа, 38-годишният аржентинец изглежда далеч от образа, който феновете помнят от годините му в Серия А. Промяната е толкова драстична, че част от потребителите дори поставиха под въпрос дали снимката е истинска или е генерирана с изкуствен интелект.

Всъщност трансформацията на Игуаин не е от вчера. Още в последния си период в Интер Маями той започна да изглежда различно, а след края на кариерата си очевидно е приел напълно по-спокоен начин на живот във Флорида.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Щях да кажа Девън Ларат от тему, ама онзи изглежда по-зле от този.

    17:31 02.05.2026

