Това наистина ли е Игуаин? Селфи от Маями взриви мрежата

Снимка на Гонзало Игуаин от Маями буквално подпали социалните мрежи. Бившият голмайстор на Ювентус, Наполи и Реал Мадрид беше заснет в магазин за спортни стоки, но визията му остави мнозина в шок.

С жълт потник, сандали, гъста брада и коренно различна прическа, 38-годишният аржентинец изглежда далеч от образа, който феновете помнят от годините му в Серия А. Промяната е толкова драстична, че част от потребителите дори поставиха под въпрос дали снимката е истинска или е генерирана с изкуствен интелект.

Всъщност трансформацията на Игуаин не е от вчера. Още в последния си период в Интер Маями той започна да изглежда различно, а след края на кариерата си очевидно е приел напълно по-спокоен начин на живот във Флорида.



📸_ A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami.🇦🇷 pic.twitter.com/ZAhgV56adr — WideFootball⚽ (@_widefootball) May 2, 2026