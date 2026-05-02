Ливърпул следи изкъсо Жан-Пол ван Хеке



Жан-Пол ван Хеке (вляво) може да се превърне в едно от новите попълнения на Ливърпул през летния трансферен прозорец, съобщават медиите в Нидерландия. Според информацията „червените“ проявяват сериозен интерес към 25-годишния централен защитник на Брайтън и се очаква скоро да предприемат конкретни действия за привличането му. Новината е цитирана и от БТА.

Изданието Voetbal твърди, че нидерландският национал е сред основните цели на Ливърпул за подсилване на отбраната, а двата клуба вече поддържат контакт относно евентуална сделка.

Настоящият договор на Жан-Пол ван Хеке с Брайтън е валиден до лятото на 2027 година. През настоящия сезон защитникът има 32 мача във Висша лига, в които е отбелязал три гола и е направил три асистенции.