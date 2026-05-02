Ландо Норис взе спринта преди Гран при на Маями

2 Май, 2026 21:44 508 0

Втори остана съотборникът му Оскар Пиастри

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ландо Норис донесе двойна победа на Макларън в спринтовото състезание на Гран При на САЩ в Маями, след като финишира пред своя съотборник Оскар Пиастри, предава БТА. Третото място зае Шарл Льоклер с Ферари, а за първи път през сезона пилотите на Мерцедес останаха извън подиума. Норис стартира от полпозишън и не изпусна лидерството до самия финал. След 19 обиколки британецът пресече първи финалната линия с аванс от 3.766 секунди пред Пиастри, докато Льоклер остана на повече от шест секунди зад победителя.

Състезанието се оказа разочароващо за Мерцедес, особено за лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианецът загуби две позиции още на старта и впоследствие бе наказан за излизане извън трасето, което го остави на шеста позиция.

Съотборникът му Джордж Ръсел също имаше трудности, като двамата пилоти на Мерцедес няколко пъти разменяха местата си по време на надпреварата.

Макс Верстапен с Ред Бул завърши пети след интересен дуел с Люис Хамилтън. Вторият болид на Ферари остана на седмата позиция. Въпреки трудния спринт Кими Антонели продължава да води в класирането при пилотите със 75 точки. Ръсел е втори със 68, а Льоклер заема третото място с 55 точки. Следват Хамилтън с 43, Норис с 33 и Пиастри с 28.


