Шалке 04 пак ще е част от Бундеслигата

Шалке 04 си осигури завръщане в Бундеслига след победа с 1:0 над Фортуна Дюселдорф в среща от Втора Бундеслига, предава БТА. Герой за домакините стана Кенан Караман, който реализира единственото попадение още в 13-ата минута. Успехът позволи на Шалке да дръпне с 10 точки пред третия Хановер 96 при оставащи три кръга до края на сезона. С промоцията тимът от Гелзенкирхен отново ще играе сред най-добрите в Германия, заедно с Падерборн, който също си гарантира място в елита.

„Не мога да опиша чувството с думи. Чакахме този момент много дълго — като клуб, като град и като фенове“, заяви капитанът Кенан Караман след мача.

Празненствата по трибуните започнаха веднага след последния съдийски сигнал, като феновете отбелязаха завръщането в елита с песни, факли и бира пред повече от 61 хиляди зрители на разпродадения стадион. Голям принос за възхода на отбора има и новият треньор Мирон Муслич, който пое тима през лятото и успя да го превърне в реален претендент за промоция.

Важна роля изигра и зимното попълнение Един Джеко. Опитният нападател се завърна след контузия и се появи като резерва през второто полувреме. От пристигането си през януари той има шест гола в девет шампионатни мача.

„Искахме тази победа и искахме да празнуваме с феновете. Много съм щастлив, че взех решението да дойда тук“, коментира Един Джеко.

Това е второ завръщане в Бундеслигата за Шалке 04 в рамките на последните пет години. Клубът изпадна през 2021 година, върна се веднага в елита, но отново напусна Бундеслигата през 2023-а.