Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шалке 04 пак ще е част от Бундеслигата

Шалке 04 пак ще е част от Бундеслигата

3 Май, 2026 14:32 407 1

  • бундеслига-
  • шалке 04-
  • победа-
  • германия-
  • футбол

Падерборн също се играе в елита на Германия

Шалке 04 пак ще е част от Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шалке 04 си осигури завръщане в Бундеслига след победа с 1:0 над Фортуна Дюселдорф в среща от Втора Бундеслига, предава БТА. Герой за домакините стана Кенан Караман, който реализира единственото попадение още в 13-ата минута. Успехът позволи на Шалке да дръпне с 10 точки пред третия Хановер 96 при оставащи три кръга до края на сезона. С промоцията тимът от Гелзенкирхен отново ще играе сред най-добрите в Германия, заедно с Падерборн, който също си гарантира място в елита.

„Не мога да опиша чувството с думи. Чакахме този момент много дълго — като клуб, като град и като фенове“, заяви капитанът Кенан Караман след мача.

Празненствата по трибуните започнаха веднага след последния съдийски сигнал, като феновете отбелязаха завръщането в елита с песни, факли и бира пред повече от 61 хиляди зрители на разпродадения стадион. Голям принос за възхода на отбора има и новият треньор Мирон Муслич, който пое тима през лятото и успя да го превърне в реален претендент за промоция.

Важна роля изигра и зимното попълнение Един Джеко. Опитният нападател се завърна след контузия и се появи като резерва през второто полувреме. От пристигането си през януари той има шест гола в девет шампионатни мача.

„Искахме тази победа и искахме да празнуваме с феновете. Много съм щастлив, че взех решението да дойда тук“, коментира Един Джеко.

Това е второ завръщане в Бундеслигата за Шалке 04 в рамките на последните пет години. Клубът изпадна през 2021 година, върна се веднага в елита, но отново напусна Бундеслигата през 2023-а.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    1 0 Отговор
    е , то няма германци в тоя отбор.

    15:01 03.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове