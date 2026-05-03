Арестуваха надарена турска съдийка в нощен клуб заради кокаин

3 Май, 2026 16:23 783 13

Елиф Караарслан пак се забърка в неприятности

Снимка: Официална страница на Елиф Караарслан в Инстаграм
Калин Каменов

Бившата турска футболна съдийка Елиф Караарслан е била арестувана при полицейска акция в нощен клуб в Истанбул заедно с още 18 души. Според местни медии в пробите на 26-годишната жена са открити следи от кокаин и метамфетамин, предава gong.bg. Това е пореден скандал около бившата реферка, която през последните месеци неведнъж попадна в центъра на общественото внимание.

Наскоро Елиф Караарслан беше свързана и с разследване за проституция. Нейният профил в социалните мрежи беше закрит, след като според публикации е печелила сериозни суми от платено онлайн съдържание. Твърди се, че приходите ѝ са достигали около 35 хиляди евро месечно.

По време на изслушванията тя е отрекла обвиненията и е заявила, че публикуваните кадри не нарушават правилата на социалните платформи. През 2024 година Караарслан беше отстранена от съдийството след изтичането на видео как прави секс с 61-годишен футболен делегат.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    12 0 Отговор
    С тия сиси е ясно защо е станала съдийка

    16:26 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Читател

    7 0 Отговор
    Има много красиви очи

    16:27 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Роза

    5 0 Отговор
    Тази футболна съдийка е хубава,но прекалено пълна и изглежда,си пада по разпуснатия живот!В Турция на това не се гледа с добро око,тъй като нравите ,общо взето,са консервативни!

    Коментиран от #10

    16:33 03.05.2026

  • 7 Ашколсун!

    4 1 Отговор
    Машаллах!

    16:35 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Саша Грей

    5 0 Отговор
    Арна е момата, но леко палава.

    16:36 03.05.2026

  • 10 Хе хе...

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    Леле тва жените понякога сте големи змии една към друга...

    Коментиран от #12

    16:37 03.05.2026

  • 11 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    2 0 Отговор
    КВО ВИМЕ ДРУСААААА

    16:39 03.05.2026

  • 12 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе хе...":

    Ами те жените са като изкуствения интелект,разбрали - не разбрали ,ама си правят изводи

    16:40 03.05.2026

  • 13 Философ

    3 0 Отговор
    Жените се радват на две неща. На глупав мъж, който да командват, и на здрав Хор, с който да злоупотребяват.

    16:40 03.05.2026

