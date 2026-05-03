Арестуваха надарена турска съдийка в нощен клуб заради кокаин

Бившата турска футболна съдийка Елиф Караарслан е била арестувана при полицейска акция в нощен клуб в Истанбул заедно с още 18 души. Според местни медии в пробите на 26-годишната жена са открити следи от кокаин и метамфетамин, предава gong.bg. Това е пореден скандал около бившата реферка, която през последните месеци неведнъж попадна в центъра на общественото внимание.
Наскоро Елиф Караарслан беше свързана и с разследване за проституция. Нейният профил в социалните мрежи беше закрит, след като според публикации е печелила сериозни суми от платено онлайн съдържание. Твърди се, че приходите ѝ са достигали около 35 хиляди евро месечно.
По време на изслушванията тя е отрекла обвиненията и е заявила, че публикуваните кадри не нарушават правилата на социалните платформи. През 2024 година Караарслан беше отстранена от съдийството след изтичането на видео как прави секс с 61-годишен футболен делегат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:26 03.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Читател
16:27 03.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Роза
Коментиран от #10
16:33 03.05.2026
7 Ашколсун!
16:35 03.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Саша Грей
16:36 03.05.2026
10 Хе хе...
До коментар #6 от "Роза":Леле тва жените понякога сте големи змии една към друга...
Коментиран от #12
16:37 03.05.2026
11 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
16:39 03.05.2026
12 Сталин
До коментар #10 от "Хе хе...":Ами те жените са като изкуствения интелект,разбрали - не разбрали ,ама си правят изводи
16:40 03.05.2026
13 Философ
16:40 03.05.2026