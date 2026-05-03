Арестуваха надарена турска съдийка в нощен клуб заради кокаин

Бившата турска футболна съдийка Елиф Караарслан е била арестувана при полицейска акция в нощен клуб в Истанбул заедно с още 18 души. Според местни медии в пробите на 26-годишната жена са открити следи от кокаин и метамфетамин, предава gong.bg. Това е пореден скандал около бившата реферка, която през последните месеци неведнъж попадна в центъра на общественото внимание.

Наскоро Елиф Караарслан беше свързана и с разследване за проституция. Нейният профил в социалните мрежи беше закрит, след като според публикации е печелила сериозни суми от платено онлайн съдържание. Твърди се, че приходите ѝ са достигали около 35 хиляди евро месечно.

По време на изслушванията тя е отрекла обвиненията и е заявила, че публикуваните кадри не нарушават правилата на социалните платформи. През 2024 година Караарслан беше отстранена от съдийството след изтичането на видео как прави секс с 61-годишен футболен делегат.

