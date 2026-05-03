Черно море взе точка в Кърджали

Черно море запази първото място във втората четворка на efbet Лига, след като завърши 0:0 срещу Арда в двубой от 32-рия кръг на шампионата, предава БТА. След равенството „моряците“ остават начело с две точки аванс пред Локомотив, който по-късно днес се изправя срещу градския съперник Ботев. Тимът на Арда е само на точка зад пловдивчани, а „канарчетата“ изостават с още две.

Първата по-сериозна възможност в срещата беше за гостите в 16-ата минута. Лъчезар Котев комбинира със Светослав Ковачев в наказателното поле, но халфът се забави и не успя да намери очертанията на вратата. Малко след това Димитър Велковски отправи далечен удар, който беше уловен от Кристиан Томов.

Първият точен удар за домакините дойде чак в 39-ата минута чрез Николай Златев. След почивката положенията пред двете врати бяха малко, но в 77-ата минута Арда пропусна най-чистата възможност в мача.

Густаво Каскардо центрира отдясно към Бирсент Карагарен, който от близка дистанция не успя да уцели вратата. В добавеното време Лъчезар Котев също пропусна добра възможност и така двубоят във Варна завърши без голове.