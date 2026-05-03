Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Проф. Огнян Минчев: Комфортното мнозинство крие риск от политическа хегемония

Проф. Огнян Минчев: Комфортното мнозинство крие риск от политическа хегемония

3 Май, 2026 17:00 893 33

  • огнян минчев-
  • комфорт-
  • мнозинство-
  • политическа хегемония

"Основният въпрос е как "Прогресивна България" ще изпълни разнородните си обещания и в каква степен ще поеме отговорност за тях. Отговорите не трябва да бъдат общи, а конкретни – насочени към политики, намерения и механизми за реализация", коментира още политологът

Проф. Огнян Минчев: Комфортното мнозинство крие риск от политическа хегемония - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Основният въпрос е как "Прогресивна България" ще изпълни разнородните си обещания и в каква степен ще поеме отговорност за тях. Отговорите не трябва да бъдат общи, а конкретни – насочени към политики, намерения и механизми за реализация", заяви в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС политологът проф. Огнян Минчев.

Политологът акцентира и върху начина, по който ще функционира 52-ото Народно събрание.

"Наличието на "комфортно мнозинство" създава предпоставки за своеобразна политическа хегемония, при която управляващите могат да прокарват решения без сериозна съпротива", посочи проф. Минчев.

В този контекст той постави въпроса за стила на управление – дали мнозинството ще търси диалог и консенсус с опозицията, или ще наложи по-силов модел. Като исторически пример Минчев посочи 1997 г., когато правителството на Иван Костов се опита да разшири подкрепата чрез т.нар. "реформаторско мнозинство".

По думите му подобен подход би могъл да бъде полезен и днес, особено при необходимост от конституционно мнозинство от 160 депутати за ключови институционални промени.

Предстоящите трудни решения
Според Минчев непопулярни мерки са неизбежни най-вече в икономическата сфера, предвид международната обстановка и натрупаните вътрешни дефицити.

"Има нужда от реформи в държавните институции, които са отслабени от продължителната политическа криза след 2021 г.", допълни политологът.

В международен план
Политологът очерта рискове, свързани с евентуална промяна в позицията на България по ключови въпроси като войната в Украйна.

"Вече се наблюдава натиск от среди, близки до новото мнозинство, за ревизия на досегашната външнополитическа линия, което би могло да създаде напрежение в рамките на европейските и евроатлантическите партньорства", отбеляза проф. Минчев.

Той коментира и ролята на България в контекста на евентуални трансформации в ЕС и НАТО. "Страната не може да си позволи пасивност, а трябва активно да участва в процесите на засилване на европейската сигурност, особено предвид геополитическата чувствителност на Балканите", каза още проф. Минчев.

По отношение на вътрешнополитическата динамика той очерта два основни разлома, които ще продължат да определят политическия живот – противопоставянето между статукво и антикорупционни сили, както и геополитическото разделение Изток–Запад.

Проф. Минчев прогнозира, че резултатите от управлението на "Прогресивна България" ще бъдат решаващи за изхода от предстоящите президентски избори.

"Ключов въпрос ще бъде дали може да се излъчи силен проевропейски кандидат, способен да се противопостави на кандидата на управляващите и да достигне до балотаж", заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа, па

    26 0 Отговор
    Професор.

    Коментиран от #22

    17:00 03.05.2026

  • 2 хаха

    25 0 Отговор
    Аууууу! Няма да има алъш-вериш и трохи за придворните социотъполози ли бе?
    Ц-ц-ц!

    17:02 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    От парламентарна станахме президентска република.Ние се борим за Народна република.Пряка демокрация чрез електронно гласуване по телефона.

    17:05 03.05.2026

  • 5 ту-туу

    21 0 Отговор
    ужас профи до профи - сороси

    17:05 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    23 1 Отговор
    Жалкото виене на "Украинците" топли душата!!! Пари нанай!!!

    17:07 03.05.2026

  • 8 Иван4о

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ще им видим":

    СЕИРЖИИТЕ да се снишат!

    17:08 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    19 2 Отговор
    Огнян Минчев да е наясно, че това пълно мнозинство за Радев и неговата партия беше пискано от народа. Така че, да спрат да говорят популистки в стила на Борисов и Пеевски , които провокират умишлено страх у хората. Разликата между Борисов и Пеевски коалиция Магнитски и Радев с неговата партия Прогресивна България е огромна вде едно да сравнява жабата с коня. Още от сега започнаха да всяват страх у хората и да заплашват, но няма да им се получи. Да осъзнаят , че се провалиха и народа не ги иска в управлението.

    Коментиран от #13, #18, #29

    17:09 03.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чичо Тони":

    Сглобката управляваше с 15 процента от избирателите.Сега Радев има 22.

    17:09 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Какво мнозинство? Радев има 22 процента от гласовете.

    17:10 03.05.2026

  • 14 Хмм

    17 2 Отговор
    ах, колко е лошо, че Радев има мнозинство, трябваше да се моли на Борисов за сглобка

    17:11 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Огнян предписа

    10 0 Отговор
    Какво трябва да се прави. Нашите политици и политолози от доста време са виждали само нестабилни многокомпонентни парламентарни мнозинства и в момента се чудят какво да правят и какво да говорят. Добре дошли в България 2026 и уважете избора на Народа, хрантутници.

    Коментиран от #20

    17:15 03.05.2026

  • 17 Аууу, ми то не трбва ли

    9 0 Отговор
    така да е бе, Оги?
    Или свикнахте на сглобки и всеки с трима души в парламнета да казва "Не"?

    17:15 03.05.2026

  • 18 Дориана

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Пълно мнозинство имат в Парламента от 131 депутати. Борисов и Пеевски вече са в ъгъла Остава им единствено това, което умеят най- много - да сипят компромати, заплахи, рекети. Влудява ги това , че отпаднаха от власт и вече не могат да крадат от обществени поръчки и Евро средства.

    17:17 03.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дориана

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Огнян предписа":

    Не само това повечето политолози са патерици на Борисов и Пеевски и обслужват техните интереси. Сега единствено могат да служат на тях като Маша каквато роля играеха ИТН.

    17:20 03.05.2026

  • 21 морския

    9 0 Отговор
    колбас, това говореше ли го при костов и при бб !?

    17:21 03.05.2026

  • 22 свидетел

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоа, па":

    не е професор, доцент е !

    17:22 03.05.2026

  • 23 Плащат на о,Минчев,

    7 0 Отговор
    за да търси под вола теле.

    Само за миг си представете, че пеДрохан имаше 131 депутати в НС!

    Каква пеДроханска радост щеше да пръска тлъстото тяло на о,Минчев!

    17:24 03.05.2026

  • 24 Файърфлай

    7 0 Отговор
    Да не се затварят НПО-тата,че няма да е демократично.Но ,техните хрантутници да получават възнагражденията си само натурално-марули,броколи ,печени скакалци и там подобни вкусотийки..Една-две години.И ще започнеш да възхваляваш и бай Тодор даже.

    17:29 03.05.2026

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Ех, колко лошо е да има мнозинство срещу онова малцинство, дето се сглобяваше под масата и властваше , даже и без да е официално в правителството, за да граби и удря с бухалките! Сори, свърши това време, хрантутниците политолози да ходят на борсата или да садят марулки!

    17:48 03.05.2026

  • 26 Читател

    5 0 Отговор
    Скрий се бидон никой не се интересува какво мисли този шушляк.

    17:50 03.05.2026

  • 27 пълни глупости

    6 0 Отговор
    Парламент с мнозинство от 5-6 партийки е типичната сцена на лобизъм и мръсни сделки.
    Много му било опасно мнозинството на Оги ДС-то.
    Айде бе. Щото не е неговото мнозинство.

    Няма нищо такова, каквото бърборят НПО учЕните.
    Има една опасност и тя стои пред всеки управляващ - загубата на обществено доверие, каквото и да е мнозинството.
    За момента бъдещия кабинет има сериозен кредит на доверие. Как ще се развие, няма как да знаем. Зависи от конкретните действия на управляващите.

    17:51 03.05.2026

  • 28 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    ТРЯБВА ТАКИВА КАТО ТОЯ ДА СЕ СКРИЯ В НЯКОЯ ХЕГЕМЕТРИЧНА ДУПКА ДА НЕ ГИ ХВАНЕ УВОЛНЕНИЕТО СЪКРАЩЕНИЕТО ЧЕ НИЩО НЕ ПРАВЕЩИТЕ С ЗДРАВИ И ПРАВИ ДОНДУРКОВЦИ СА СВРЪХ МНОГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    17:51 03.05.2026

  • 29 Една жена

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Много искам да се запиша. Къде записват за тази партия. Искам и аз да се отъркам у елита.

    Коментиран от #31

    18:01 03.05.2026

  • 30 Пловдив

    0 0 Отговор
    Дано новите управляващи да не се самозабравят,а да изпълняват обещанията си.Имат много работа за вършене,хората са с големи надежди.Ако не свършат работата ще отидат в историята много бързо, хората няма да ги оставят да си правят експерименти.

    18:01 03.05.2026

  • 31 всеки в беге гетото

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Една жена":

    иска да е към някоя партийка да прилапва

    18:06 03.05.2026

  • 32 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    Тя тази политическа хегемония както е дошла така и ще си иде..
    Всичко е тленно и преходно,най вече човешкият живот
    Не му мислете много...

    18:11 03.05.2026

  • 33 Снайпер

    0 0 Отговор
    При пълно мнозинство, хегемонията е повече от логична!

    18:22 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол