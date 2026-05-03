Проф. Огнян Минчев: Комфортното мнозинство крие риск от политическа хегемония

"Основният въпрос е как "Прогресивна България" ще изпълни разнородните си обещания и в каква степен ще поеме отговорност за тях. Отговорите не трябва да бъдат общи, а конкретни – насочени към политики, намерения и механизми за реализация", заяви в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС политологът проф. Огнян Минчев.
Политологът акцентира и върху начина, по който ще функционира 52-ото Народно събрание.
"Наличието на "комфортно мнозинство" създава предпоставки за своеобразна политическа хегемония, при която управляващите могат да прокарват решения без сериозна съпротива", посочи проф. Минчев.
В този контекст той постави въпроса за стила на управление – дали мнозинството ще търси диалог и консенсус с опозицията, или ще наложи по-силов модел. Като исторически пример Минчев посочи 1997 г., когато правителството на Иван Костов се опита да разшири подкрепата чрез т.нар. "реформаторско мнозинство".
По думите му подобен подход би могъл да бъде полезен и днес, особено при необходимост от конституционно мнозинство от 160 депутати за ключови институционални промени.
Предстоящите трудни решения
Според Минчев непопулярни мерки са неизбежни най-вече в икономическата сфера, предвид международната обстановка и натрупаните вътрешни дефицити.
"Има нужда от реформи в държавните институции, които са отслабени от продължителната политическа криза след 2021 г.", допълни политологът.
В международен план
Политологът очерта рискове, свързани с евентуална промяна в позицията на България по ключови въпроси като войната в Украйна.
"Вече се наблюдава натиск от среди, близки до новото мнозинство, за ревизия на досегашната външнополитическа линия, което би могло да създаде напрежение в рамките на европейските и евроатлантическите партньорства", отбеляза проф. Минчев.
Той коментира и ролята на България в контекста на евентуални трансформации в ЕС и НАТО. "Страната не може да си позволи пасивност, а трябва активно да участва в процесите на засилване на европейската сигурност, особено предвид геополитическата чувствителност на Балканите", каза още проф. Минчев.
По отношение на вътрешнополитическата динамика той очерта два основни разлома, които ще продължат да определят политическия живот – противопоставянето между статукво и антикорупционни сили, както и геополитическото разделение Изток–Запад.
Проф. Минчев прогнозира, че резултатите от управлението на "Прогресивна България" ще бъдат решаващи за изхода от предстоящите президентски избори.
"Ключов въпрос ще бъде дали може да се излъчи силен проевропейски кандидат, способен да се противопостави на кандидата на управляващите и да достигне до балотаж", заключи той.
8 Иван4о
До коментар #3 от "Ще им видим":СЕИРЖИИТЕ да се снишат!
17:08 03.05.2026
10 Дориана
Коментиран от #13, #18, #29
17:09 03.05.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Чичо Тони":Сглобката управляваше с 15 процента от избирателите.Сега Радев има 22.
17:09 03.05.2026
17:09 03.05.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Дориана":Какво мнозинство? Радев има 22 процента от гласовете.
17:10 03.05.2026
17 Аууу, ми то не трбва ли
Или свикнахте на сглобки и всеки с трима души в парламнета да казва "Не"?
17:15 03.05.2026
18 Дориана
До коментар #10 от "Дориана":Пълно мнозинство имат в Парламента от 131 депутати. Борисов и Пеевски вече са в ъгъла Остава им единствено това, което умеят най- много - да сипят компромати, заплахи, рекети. Влудява ги това , че отпаднаха от власт и вече не могат да крадат от обществени поръчки и Евро средства.
17:17 03.05.2026
20 Дориана
До коментар #16 от "Огнян предписа":Не само това повечето политолози са патерици на Борисов и Пеевски и обслужват техните интереси. Сега единствено могат да служат на тях като Маша каквато роля играеха ИТН.
17:20 03.05.2026
22 свидетел
До коментар #1 от "Тоа, па":не е професор, доцент е !
17:22 03.05.2026
23 Плащат на о,Минчев,
Само за миг си представете, че пеДрохан имаше 131 депутати в НС!
Каква пеДроханска радост щеше да пръска тлъстото тяло на о,Минчев!
17:24 03.05.2026
27 пълни глупости
Много му било опасно мнозинството на Оги ДС-то.
Айде бе. Щото не е неговото мнозинство.
Няма нищо такова, каквото бърборят НПО учЕните.
Има една опасност и тя стои пред всеки управляващ - загубата на обществено доверие, каквото и да е мнозинството.
За момента бъдещия кабинет има сериозен кредит на доверие. Как ще се развие, няма как да знаем. Зависи от конкретните действия на управляващите.
17:51 03.05.2026
29 Една жена
До коментар #10 от "Дориана":Много искам да се запиша. Къде записват за тази партия. Искам и аз да се отъркам у елита.
Коментиран от #31
18:01 03.05.2026
31 всеки в беге гетото
До коментар #29 от "Една жена":иска да е към някоя партийка да прилапва
18:06 03.05.2026
32 Софийски селянин,
Всичко е тленно и преходно,най вече човешкият живот
Не му мислете много...
18:11 03.05.2026
