Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Батков: Публиката на Левски е на първо място

Батков: Публиката на Левски е на първо място

3 Май, 2026 17:18 599 5

  • батков-
  • левски-
  • шампиони

Голямата мечта на левскарите остава модернизацията на стадиона, казав бившият собственик

Батков: Публиката на Левски е на първо място - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на Левски Тодор Батков посочи основните фактори за спечелването на 27-ата шампионска титла на клуба след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, предава gong.bg. Според него най-голямата заслуга е на феновете: „На първо място е публиката, която не спира да помага и обича Левски. Тази публика не е с теб само когато побеждаваш.“

Батков постави на второ място треньорския щаб, като подчерта дисциплината, физическата подготовка и постоянството в играта на „сините“. Трети в неговата класация е мажоритарният собственик Наско Сираков, за когото заяви, че е устоял на натиска и критиките през трудните периоди.

Той сравни ситуацията и с тази в Лудогорец, като според него основната разлика е подкрепата от трибуните: „Само с пари не става. Лудогорец няма лидери в съблекалнята.“

Батков отличи като лидери в настоящия състав на Левски Георги Костадинов, Кристиан Димитров и Светослав Вуцов. Той коментира и бъдещето на клуба, като изрази положително мнение за новия собственик Атанас Бостанджиев и подчерта, че голямата мечта на левскарите остава модернизацията на стадиона.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уефски

    6 1 Отговор
    Шампиони на аматьорско първенство. Още юли и август ще отпаднат от евротурнирите, защото там играят футбол, а не берат банани.

    17:22 03.05.2026

  • 2 Мустак

    3 1 Отговор
    Затови ли ви бутаха съдиите по твое време,заради публиката?

    17:34 03.05.2026

  • 3 Абе това вашето футбол ли е?

    2 1 Отговор
    Пародия,целия шампионат.

    17:37 03.05.2026

  • 4 Окооо

    1 0 Отговор
    Безспорен факт е, че при управлението на Пеевски- Борисов, само Лудогорец печелеше почти всичко през тези години... Дали срастването на Домусчиев с властта не беше фактора ? През тези години само веднъж Левски взема купата и то при краткото управление на Промяната..... Сега новият собственик на Левски изчака да види резултата от изборите за да купи Левски, защото двамата убавци щяха да го рекетират неуморно ! Случайно ли сега двамата са се вкопчили в собственика на Цска- Папазки, като го усетиха, че има много пари ????

    Коментиран от #5

    17:45 03.05.2026

  • 5 Ако не беше ББ иДП лефски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    Щеше да е в ,, зоните!

    18:22 03.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове