Бившият собственик на Левски Тодор Батков посочи основните фактори за спечелването на 27-ата шампионска титла на клуба след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, предава gong.bg. Според него най-голямата заслуга е на феновете: „На първо място е публиката, която не спира да помага и обича Левски. Тази публика не е с теб само когато побеждаваш.“
Батков постави на второ място треньорския щаб, като подчерта дисциплината, физическата подготовка и постоянството в играта на „сините“. Трети в неговата класация е мажоритарният собственик Наско Сираков, за когото заяви, че е устоял на натиска и критиките през трудните периоди.
Той сравни ситуацията и с тази в Лудогорец, като според него основната разлика е подкрепата от трибуните: „Само с пари не става. Лудогорец няма лидери в съблекалнята.“
Батков отличи като лидери в настоящия състав на Левски Георги Костадинов, Кристиан Димитров и Светослав Вуцов. Той коментира и бъдещето на клуба, като изрази положително мнение за новия собственик Атанас Бостанджиев и подчерта, че голямата мечта на левскарите остава модернизацията на стадиона.
Батков: Публиката на Левски е на първо място
3 Май, 2026 17:18
Голямата мечта на левскарите остава модернизацията на стадиона, казав бившият собственик
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уефски
17:22 03.05.2026
2 Мустак
17:34 03.05.2026
3 Абе това вашето футбол ли е?
17:37 03.05.2026
4 Окооо
Коментиран от #5
17:45 03.05.2026
5 Ако не беше ББ иДП лефски
До коментар #4 от "Окооо":Щеше да е в ,, зоните!
18:22 03.05.2026