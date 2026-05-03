Гретчен Уолш няма спирка – подобри собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

3 Май, 2026 13:38 548 3

23-годишната американка спечели два златни и два сребърни медала на Олимпийските игри в Париж 2024

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай по време на турнир по плуване във Форт Лодърдейл, предава БТА. Американката спечели финала с впечатляващо време от 54.33 секунди и подобри собственото си върхово постижение в дисциплината. Предишният рекорд беше поставен отново от нея през май 2025 година и възлизаше на 54.60 секунди.

23-годишната състезателка вече се утвърди като една от големите звезди в световното плуване. На Олимпийските игри Париж 2024 тя спечели два златни и два сребърни медала.

Уолш има и впечатляваща колекция от отличия на световни първенства в 50-метров басейн — четири златни, едно сребърно и едно бронзово отличие.

През 2024 година Гретчен Уолш доминира и на Световното първенство в малък басейн, където завоюва седем златни медала и постави общо девет световни рекорда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 1 Отговор
    Впечатляващо!

    Коментиран от #2

    13:56 03.05.2026

  • 2 Тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Впечатляващото, краварите своите не проверяват,ВАДА е боца здраво краварите и евронацюгите.

    14:18 03.05.2026

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Важен е олимпийският принцип да участваш и да завършиш стоте метра бътерфлай!

    14:48 03.05.2026

