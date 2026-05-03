Гретчен Уолш няма спирка – подобри собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай по време на турнир по плуване във Форт Лодърдейл, предава БТА. Американката спечели финала с впечатляващо време от 54.33 секунди и подобри собственото си върхово постижение в дисциплината. Предишният рекорд беше поставен отново от нея през май 2025 година и възлизаше на 54.60 секунди.

23-годишната състезателка вече се утвърди като една от големите звезди в световното плуване. На Олимпийските игри Париж 2024 тя спечели два златни и два сребърни медала.

Уолш има и впечатляваща колекция от отличия на световни първенства в 50-метров басейн — четири златни, едно сребърно и едно бронзово отличие.

През 2024 година Гретчен Уолш доминира и на Световното първенство в малък басейн, където завоюва седем златни медала и постави общо девет световни рекорда.