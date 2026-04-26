Гьозтепе на Мъри Стоилов с първа победа от четири мача

26 Април, 2026 10:27 654 1

Бразилският нападател Жуан постави нов рекорд за най-бърз гол

Гьозтепе на Мъри Стоилов с първа победа от четири мача - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе (Измир), воден от българския наставник Станимир Стоилов, записа ценна победа с 2:0 над Анталияспор в двубой от 31-ия кръг на турската Суперлига. Успехът е от особено значение за тима, тъй като ден по-рано основният му конкурент за петото място – Башакшехир (Истанбул), също спечели убедително с 4:0 срещу Касъмпаша, предава БТА.

Домакините решиха мача още в началото. Жуан Сантош откри резултата още в 14-ата секунда, записвайки най-бързия гол за сезона в Суперлигата. Натискът на „жълто-червените“ продължи и в 22-ата минута Арда Куртулан удвои преднината.

Българският халф Филип Кръстев започна като титуляр за Гьозтепе и остана на терена до 69-ата минута, когато беше заменен от Угюр Йълдъз.

До края на първото полувреме Анталияспор създаде няколко опасности, но не успя да се разпише. След почивката гостите изглеждаха по-активни и стигнаха до нови положения, но отново не бяха достатъчно ефективни пред гола.

В средата на втората част Гьозтепе възстанови контрола върху играта и задържа преднината си, като до края не се стигна до нови попадения.

След този успех тимът от Измир събра 51 точки, колкото има и Башакшехир, но остава на шесто място заради по-лоша голова разлика. Анталияспор е с 28 точки. В следващия кръг на 2 май Гьозтепе гостува на Трабзонспор, докато Башакшехир ще се изправи срещу Фенербахче.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО МЪРИ.,

    3 0 Отговор
    Да поемеш отбора в по долна група да влезеш във елита (обикновенно отпадат пак) да направиш играчи да ги продадат за десетки милиони и да се бориш за евротурнирите ТОВА Е ПОДВИГ. И ТО НЕ ВЪВ СЛАБО ПЪРВЕНСТВО

    10:39 26.04.2026

