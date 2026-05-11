Ливърпул увековечи Диого Жота и брат му с емоционален мемориал край "Анфийлд"

Ливърпул отдаде почит на Диого Жота и неговия брат Андре Силва с впечатляващ мемориал, който ще бъде разположен на 97-мо Авеню, непосредствено до главната трибуна на легендарния "Анфийлд". Двамата португалски футболисти загубиха живота си трагично при автомобилна катастрофа миналото лято – само дни след като Жота триумфира с шампионската титла на Англия и се врече във вечна вярност на своята любима.

Монументът, носещ името "Завинаги 20", е истински шедьовър на скулптурното изкуство. В сърцевината му е изваяно сърце – емблематичен жест, с който Жота празнуваше всеки свой гол и който се превърна в символ на неговата страст към футбола и живота. Погледнат от различни страни, мемориалът разкрива числата 20 и 30 – фланелките, с които Диого и Андре оставиха незаличима следа в сърцата на феновете.

Върху монумента ще бъде гравиран текстът на песента, с която верните фенове на Ливърпул изпращаха своята обич и подкрепа към Жота. Този музикален мотив ще остане завинаги част от атмосферата около "Анфийлд", напомняйки за силната връзка между играчите и техните почитатели.

Клубът все още не е обявил точната дата на официалното откриване на мемориала.

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026