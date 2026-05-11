Ливърпул увековечи Диого Жота и брат му с емоционален мемориал край "Анфийлд"

11 Май, 2026 16:48 401 0

  • ливърпул-
  • диого жота-
  • андре силва-
  • мемориал-
  • 97-мо авеню-
  • анфийлд-
  • футболисти-
  • катастрофа

Вълнуваща скулптура ще напомня за незабравимите братя, обичани от фенове и съотборници

Ливърпул увековечи Диого Жота и брат му с емоционален мемориал край "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул отдаде почит на Диого Жота и неговия брат Андре Силва с впечатляващ мемориал, който ще бъде разположен на 97-мо Авеню, непосредствено до главната трибуна на легендарния "Анфийлд". Двамата португалски футболисти загубиха живота си трагично при автомобилна катастрофа миналото лято – само дни след като Жота триумфира с шампионската титла на Англия и се врече във вечна вярност на своята любима.

Монументът, носещ името "Завинаги 20", е истински шедьовър на скулптурното изкуство. В сърцевината му е изваяно сърце – емблематичен жест, с който Жота празнуваше всеки свой гол и който се превърна в символ на неговата страст към футбола и живота. Погледнат от различни страни, мемориалът разкрива числата 20 и 30 – фланелките, с които Диого и Андре оставиха незаличима следа в сърцата на феновете.

Върху монумента ще бъде гравиран текстът на песента, с която верните фенове на Ливърпул изпращаха своята обич и подкрепа към Жота. Този музикален мотив ще остане завинаги част от атмосферата около "Анфийлд", напомняйки за силната връзка между играчите и техните почитатели.

Клубът все още не е обявил точната дата на официалното откриване на мемориала.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

