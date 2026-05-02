Росен Божилов и Пиза изпаднаха от Серия А

Росен Божилов и Пиза изпаднаха от Серия А

2 Май, 2026 10:13 417 0

Верона също няма да играе в елита през следващия сезон

Росен Божилов и Пиза изпаднаха от Серия А - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пиза и Верона официално изпаднаха от Серия А, докато Венеция си гарантира завръщане в италианския елит. Пиза, където играе българският защитник Росен Божилов (на снимката), загуби у дома с 1:2 от Лече в двубой от 35-ия кръг. Така тимът, който се завърна в Серия А след 34 години отсъствие, ще се раздели с елита само сезон по-късно, предава БТА.

Българинът започна като титуляр за втори пореден мач и остана на терена до 81-вата минута, когато беше заменен от Хуан Куадрадо.

Ламек Банда откри резултата за Пиза в началото на второто полувреме, но само четири минути по-късно Мехди Лерис възстанови равенството. Победният гол за Лече реализира Уалид Кедира в 65-ата минута.

С успеха Лече се изкачи до 17-ата позиция с 32 точки и увеличи аванса си пред Кремонезе, който остава в зоната на изпадащите. Пиза е на последното място с 18 точки, а заедно с Верона вече няма шанс да избегне изпадането.

Междувременно Венеция си осигури промоция за Серия А кръг преди края на сезона след равенство 2:2 срещу Специя. Българският национал Петко Христов пропусна срещата заради наказание след натрупани жълти картони.

Равенството остави Венеция на върха в класирането със 79 точки, с четири повече от Монца, който отстъпи с 2:3 на Мантова. Валентин Антов беше в групата на Монца, но не се появи в игра.

Фрозиноне заема второто място със 78 точки. Тъй като само първите два отбора печелят директна промоция, Венеция официално си гарантира завръщане в Серия А след само един сезон във второто ниво на италианския футбол.


