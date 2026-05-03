Синер „експрес“ мина през Зверев във финала в Мадрид

3 Май, 2026 21:00 518 3

Италианецът вече е печелил осем от деветте турнира от категория „Мастърс“ 1000

Калин Каменов

Яник Синер „експрес“ мина бързf през Александър Зверев с 6:1, 6:2 във финала на Мастърс 1000 Мадрид и продължи историческата си доминация в световния тенис, предава БТА. С победата италианецът стана първият тенисист в историята с пет поредни титли от сериите „Мастърс“ 1000. В невероятната си серия той е загубил само два сета, а успехите му дойдоха в Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и сега в Мадрид.

Синер не даде нито една възможност за пробив на Зверев и записа девета поредна победа срещу германеца. Италианецът реализира всичките си четири шанса за брейк и спечели впечатляващите 93% от точките на първи сервис.

След мача Синер коментира: „Започнах много добре и направих бърз пробив. Съперникът ми не беше на обичайното си ниво днес, така че се стараех да не допускам грешки.“

Трофеят в Мадрид означава, че Яник Синер вече е печелил осем от деветте турнира от категория „Мастърс“ 1000. Единственият липсващ трофей остава този в Рим, където следващата седмица той може да стане едва вторият тенисист след Новак Джокович, постигнал т.нар. „Голдън Мастърс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    21:04 03.05.2026

  • 2 Мюмю

    0 1 Отговор
    ко? не.

    21:13 03.05.2026

  • 3 Когато ,, масажите"

    0 0 Отговор
    Говорят !

    21:36 03.05.2026

