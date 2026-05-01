Испания ще премери сили с Ирак в последната си контрола преди Мондиал 2026

1 Май, 2026 21:43 309 0

Двубоят ще се състои на 4 юни

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският национален отбор по футбол ще изиграе приятелска среща срещу Ирак като част от финалната си подготовка за Световното първенство през 2026 година. Това потвърдиха официално от Кралската испанска футболна федерация.

Двубоят ще се състои на 4 юни на легендарния стадион „Риасор“ в Ла Коруня, където „Ла Фурия роха“ ще има възможност да тества формата си срещу последния отбор, осигурил си място на Мондиала.

Ирак заслужи квотата си след драматична победа с 2:1 над Боливия в решителния бараж преди месец, с което затвори списъка на участниците за световния форум.

Това ще бъде последната проверка на испанска земя за селекцията на Луис де ла Фуенте, преди тимът да отпътува за Северна Америка. Четири дни след сблъсъка с Ирак, Испания ще се изправи срещу Перу в контролен мач, който ще се проведе в мексиканския град Пуебла.

На Мондиал 2026 „червените“ попаднаха в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.


