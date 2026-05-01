Испания ще премери сили с Ирак в последната си контрола преди Мондиал 2026

Испанският национален отбор по футбол ще изиграе приятелска среща срещу Ирак като част от финалната си подготовка за Световното първенство през 2026 година. Това потвърдиха официално от Кралската испанска футболна федерация.

Двубоят ще се състои на 4 юни на легендарния стадион „Риасор“ в Ла Коруня, където „Ла Фурия роха“ ще има възможност да тества формата си срещу последния отбор, осигурил си място на Мондиала.

Ирак заслужи квотата си след драматична победа с 2:1 над Боливия в решителния бараж преди месец, с което затвори списъка на участниците за световния форум.

Това ще бъде последната проверка на испанска земя за селекцията на Луис де ла Фуенте, преди тимът да отпътува за Северна Америка. Четири дни след сблъсъка с Ирак, Испания ще се изправи срещу Перу в контролен мач, който ще се проведе в мексиканския град Пуебла.

На Мондиал 2026 „червените“ попаднаха в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.