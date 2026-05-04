Мирослав Ненков: Преживях значимо медицинско събитие

4 Май, 2026 11:58 1 266 15

Тази история за безброен път доказва колко е важна медицинската профилактика, приятели, написа той във фейсбук

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Преживях значимо медицинско събитие. С огромна благодарност към д-р Георги Ганчев и ръководеният от него хирургичен екип, които отстраниха всичко, което беше за отстраняване", написа във фейсбук анестезиологът и бивш служебен здравен министър Мирослав Ненков.

"С огромна благодарност към д-р Гергана Иванова, която освен че ме приспа, ме и събуди! С благодарност към всички колеги от Клиниката по хирургия на УБСАЛЕ "Академик Иван Пенчев", написа още Ненков.

"Тази история за безброен път доказва колко е важна медицинската профилактика, приятели. Като казвам медицинска, имам предвид научно доказаната медицинска практика, не биорезонанси, вливки, енергийни настройвания и междупланетни диагностични методи", продължава Мирослав Ненков.

"Грижата за собственото ни здраве е единствено лична наша отговорност! Бъдете здрави! Пролетта дойде!", завършва той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипократ

    10 15 Отговор
    Този д"ебел идиот е доктор!
    Мале?!

    12:01 04.05.2026

  • 2 Отстранили са ти

    15 14 Отговор
    И малкото мозък където си имал.

    12:03 04.05.2026

  • 3 Ех язък

    3 10 Отговор
    Недей така следващия път. Престарал си се Ненков. Можеше спокойно да не напъваш чак толкова и всички щяхме да сме щастливи от веселата новина. А сега... отново продължаваме както преди да чакаме в очакване.

    12:03 04.05.2026

  • 4 честен ционист

    6 13 Отговор
    Лоботомия ли са му правили?

    12:04 04.05.2026

  • 5 Доктора от години не изглежда здравосло

    9 1 Отговор
    Профилактиката не зависи само от хората а преди всичко от системата. Трябва лекарите да да хора което понякога в съмнително.

    12:08 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цък

    2 7 Отговор
    Този се оказа голяма оФ/ца, изказа му е бетер на ов/чар. Гос/под виж и рано или късно действа.

    12:11 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Доктора от години не изглеждаше добре

    3 0 Отговор
    Но дано сега да се оправи. Профилактиката не зависи само от хората а преди всичко от системата. Трябва лекарите да са хора което понякога в съмнително. Те не се интересуват от здравето на хората. Промени трябват.

    12:15 04.05.2026

  • 10 Опитали

    4 3 Отговор
    са да му присадят мозък,но се оказало че не му трябва щото е лаком

    12:19 04.05.2026

  • 11 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    В бг има най много болни от рак и....Най много излекувани........от рак в света.......дядо дръмпир-мнение!ПС.След операцията слага ли си подкожно инжекциики за разтваряне на съсиреци или по вашему разреждане на кръвта....да не вземе след 6-8месеца да .......

    12:24 04.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ,,Бивш здравен министър"

    3 0 Отговор
    И бивш? ,грантаджия във радио ,, Бездар( н)ик!

    12:25 04.05.2026

  • 14 Ройтерс

    2 0 Отговор
    УБСАЛЕ не е УСБАЛЕ ,ве !:))

    12:26 04.05.2026

  • 15 Абе

    0 0 Отговор
    Докторе, и ти ли? От тебе съм я не очаквал таа работа.

    12:29 04.05.2026

