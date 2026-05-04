Мирослав Ненков: Преживях значимо медицинско събитие

"Преживях значимо медицинско събитие. С огромна благодарност към д-р Георги Ганчев и ръководеният от него хирургичен екип, които отстраниха всичко, което беше за отстраняване", написа във фейсбук анестезиологът и бивш служебен здравен министър Мирослав Ненков.

"С огромна благодарност към д-р Гергана Иванова, която освен че ме приспа, ме и събуди! С благодарност към всички колеги от Клиниката по хирургия на УБСАЛЕ "Академик Иван Пенчев", написа още Ненков.

"Тази история за безброен път доказва колко е важна медицинската профилактика, приятели. Като казвам медицинска, имам предвид научно доказаната медицинска практика, не биорезонанси, вливки, енергийни настройвания и междупланетни диагностични методи", продължава Мирослав Ненков.

"Грижата за собственото ни здраве е единствено лична наша отговорност! Бъдете здрави! Пролетта дойде!", завършва той.