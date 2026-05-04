Мъж нападна с удари социална работничка в Сапарева баня, съобщиха от полицията.

Тя е станала жертва на агресия в края на миналата седмица, докато изпълнява задълженията си.

Жената е доставила храна на потребителка на социална услуга в дома ѝ.

Между потребителката и социалната работничка е възникнал спор, появил се синът на потребителката и ѝ е нанесъл няколко удара в корема.

50-годишният мъж е бил задържан и за случая е уведомена прокуратурата.