Мъж нападна с удари социална работничка в Сапарева баня, съобщиха от полицията.
Тя е станала жертва на агресия в края на миналата седмица, докато изпълнява задълженията си.
Жената е доставила храна на потребителка на социална услуга в дома ѝ.
Между потребителката и социалната работничка е възникнал спор, появил се синът на потребителката и ѝ е нанесъл няколко удара в корема.
50-годишният мъж е бил задържан и за случая е уведомена прокуратурата.
1 Успял ли е
13:27 04.05.2026
2 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #3, #6, #9
13:31 04.05.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":А най големите п.у.т.ьо.вци защитават винаги женките
13:33 04.05.2026
4 долни ангали
13:34 04.05.2026
5 Сталин
13:37 04.05.2026
6 Сталин
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Жена която не яде бой не е жена ,и мъж който не бие жена си не е мъж
13:38 04.05.2026
7 Методиевич
13:41 04.05.2026
8 Настопроценти
13:42 04.05.2026
9 Роза
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Правилно!Не му стиска да посегне на як и силен мъж,затова посяга на жени и стари хора,които не могат да се защитят!Всички насилници са подли и страхливи!
13:59 04.05.2026
10 Теслатъ
14:07 04.05.2026
11 Остава неясно
14:14 04.05.2026
12 Албена Вулева
14:15 04.05.2026