Домусчиев предупреди: Влизаме в дългова и инфлационна спирала, производството спада

Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев отправи остри критики към икономическата политика на страната в публикация във Facebook, предупреждавайки за задълбочаващи се рискове от инфлация и нарастващ бюджетен дефицит.
В позицията си той посочва, че България е отчела най-висока инфлация в еврозоната през последния месец, като същевременно бюджетният дефицит надхвърля допустимите 3%. По думите му това развитие е било предвидимо още през октомври 2025 г.
Домусчиев обвинява предходното коалиционно правителство, че е предприело присъединяване към еврозоната с „крайно ляв проектобюджет“, който според него е останал без съществени реформи дори след ревизия. Той определя настоящата икономическа политика като фактор за „дългова и инфлационна спирала“.
Бизнесменът изтъква, че страната увеличава значително паричната маса – с около 19%, докато производството отчита спад от 9%. Според него това означава, че средствата се насочват към публичния сектор и социални разходи, без да се създава съответстваща икономическа продукция.
Като сравнение Домусчиев посочва Румъния, където по думите му увеличението на паричната маса е 7.5%, а спадът в производството – 2.5%, въпреки наличието на стагфлационни процеси.
В публикацията си председателят на КРИБ очертава няколко основни проблема:
автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор;
стимулирането на потреблението чрез заеми;
разрастването на държавната администрация;
административните пречки пред инвестициите;
опитите за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест.
8 Асен Василев е виновен
Всички останали са като от помощното училище
Коментиран от #14
13:52 04.05.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Простьо":Домусчиев разпродава Лудогорец.При новата власт е в немилост.
13:54 04.05.2026
13 Таз мастия не е ли
13:55 04.05.2026
14 провинциалист
До коментар #8 от "Асен Василев е виновен":Грешка, всяко ОПГ за бързи кредити ги може тия неща, не само Петроханчо Василев.
13:55 04.05.2026
16 Кое не е така ?!
В тази коалиция, освен БСП, всички се обявяват за десни - ГЕРБ Ново начало ИТН :)
13:55 04.05.2026
19 Есктра бегето ше колабира напълно
Коментиран от #25
13:56 04.05.2026
22 700 000 държавни чиновници
Пълно е със секретарки и други калинки!
13:59 04.05.2026
23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
сигурно защото Баце вече не е на власт и каналите пресъхнаха...
13:59 04.05.2026
29 Диагноза
Всички знаем кой е Домусчиев и колко да му се връзваме.
След като се разлюби с Бойко сега плаща на всички, че поне някъде се закачи.
14:03 04.05.2026
32 Прави пари
Коментиран от #41
14:08 04.05.2026
35 Цървул
p.s. Да не забравяме украинците и въоръжаването . И за тях трябва да се изръсите . И 20-30 % за хамериканците .
14:08 04.05.2026
36 Споко коко
До коментар #20 от "Коко":В ЕС сме приехме евро и тн.
14:09 04.05.2026
41 не е лесно
До коментар #32 от "Прави пари":Първо трябва да имаш майка с връзки, която да купи 2-3 завода на безценица, после да ти подарят черноморския флот и ти да го нарежеш на скрап и накрая със събраното да накупиш наркотици и оръжия, които да продаваш, а парите да изпираш през футболен клуб.
14:13 04.05.2026
