Домусчиев предупреди: Влизаме в дългова и инфлационна спирала, производството спада

4 Май, 2026 13:46 1 011 43

  • кирил домусчиев-
  • дефицит-
  • производство

В позицията си той посочва, че България е отчела най-висока инфлация в еврозоната през последния месец, като същевременно бюджетният дефицит надхвърля допустимите 3%

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев отправи остри критики към икономическата политика на страната в публикация във Facebook, предупреждавайки за задълбочаващи се рискове от инфлация и нарастващ бюджетен дефицит.

В позицията си той посочва, че България е отчела най-висока инфлация в еврозоната през последния месец, като същевременно бюджетният дефицит надхвърля допустимите 3%. По думите му това развитие е било предвидимо още през октомври 2025 г.

Домусчиев обвинява предходното коалиционно правителство, че е предприело присъединяване към еврозоната с „крайно ляв проектобюджет“, който според него е останал без съществени реформи дори след ревизия. Той определя настоящата икономическа политика като фактор за „дългова и инфлационна спирала“.

Бизнесменът изтъква, че страната увеличава значително паричната маса – с около 19%, докато производството отчита спад от 9%. Според него това означава, че средствата се насочват към публичния сектор и социални разходи, без да се създава съответстваща икономическа продукция.

Като сравнение Домусчиев посочва Румъния, където по думите му увеличението на паричната маса е 7.5%, а спадът в производството – 2.5%, въпреки наличието на стагфлационни процеси.

В публикацията си председателят на КРИБ очертава няколко основни проблема:

автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор;

стимулирането на потреблението чрез заеми;

разрастването на държавната администрация;

административните пречки пред инвестициите;

опитите за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    24 2 Отговор
    И на тоз му съ еб@ тая дето го е направила.

    13:48 04.05.2026

  • 2 обективен

    28 2 Отговор
    Има 2,6 милиарда , и още е гладен като ненаситен комар!!

    13:49 04.05.2026

  • 3 тоя наркотрафикант

    34 0 Отговор
    кой го натиска , че свири???

    13:49 04.05.2026

  • 4 900 000 държавни хрантутници

    33 1 Отговор
    Закривай, няма смисъл

    13:50 04.05.2026

  • 5 Простьо

    29 0 Отговор
    Щом КирЕ бие тревога, значи нещо в схемите може и да спре/спира. Да не се тревожи - ако даде където трябва и при новите ще си действа.

    Коментиран от #11

    13:50 04.05.2026

  • 6 Лелеее ,

    23 2 Отговор
    какво ли щеше без неговото "предупреждение" само ? Зер хората не са наясно какво е и какво следва тепърва !

    13:51 04.05.2026

  • 7 Мдаааа

    18 1 Отговор
    КАЖИ ЗАЩО ПОДАРИ ТИТЛАТА НА ЛЕВСИ ?? И КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ В ЗАМЯНА ?

    13:52 04.05.2026

  • 8 Асен Василев е виновен

    11 10 Отговор
    Само Асен Василев беше способен от криза да предизвика растеж с повишаване на доходите на населението.
    Всички останали са като от помощното училище

    Коментиран от #14

    13:52 04.05.2026

  • 9 Нека

    11 3 Отговор
    да кажат Кирил Радев и Теменугата !

    13:53 04.05.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    22 0 Отговор
    Бацо ви вкара в клуба на богатите, някаква си спирала там ли ще ви уплаши!

    13:54 04.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Простьо":

    Домусчиев разпродава Лудогорец.При новата власт е в немилост.

    13:54 04.05.2026

  • 12 Красимир Петров

    23 2 Отговор
    Гелосаният защо не мрънка шест докато управлявана Пеевски и Борисов

    13:54 04.05.2026

  • 13 Таз мастия не е ли

    21 1 Отговор
    По-дло.га на Тиквата

    13:55 04.05.2026

  • 14 провинциалист

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Асен Василев е виновен":

    Грешка, всяко ОПГ за бързи кредити ги може тия неща, не само Петроханчо Василев.

    13:55 04.05.2026

  • 15 Ура,,Ура

    20 1 Отговор
    Ето един мишок, който когато му наредят се показва да плюе всички без двамата дебелаци.

    13:55 04.05.2026

  • 16 Кое не е така ?!

    7 2 Отговор
    Домусчиев обвинява предходното коалиционно правителство, че е предприело присъединяване към еврозоната с „крайно ляв проектобюджет“.
    В тази коалиция, освен БСП, всички се обявяват за десни - ГЕРБ Ново начало ИТН :)

    13:55 04.05.2026

  • 17 Аз съм паразит непотребен

    16 1 Отговор
    смука и лапа от приватизацията - открадна толкова неща от нея ..натрупа великият си капитал от нея и паразитира три десетилетия н агърба на жалкият народ глупав...сега се сети че КТ е от виетнамската война а ?? май се вижда колко си способен като нема държавтаа от която да смучеш вече ...и тъпият ти обор лудогорбахче и той приклюва ..дано приключиш и ти негоден крадец ажлък

    13:56 04.05.2026

  • 18 Нас ни бОли Фара,

    12 2 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    13:56 04.05.2026

  • 19 Есктра бегето ше колабира напълно

    9 1 Отговор
    Дано по скоро изчезне бегето

    Коментиран от #25

    13:56 04.05.2026

  • 20 Коко

    9 1 Отговор
    Е нали Боко каза влизаме в клуба на богатите инвеститорите чакат мед и масло.Значи е излъгал и трябва да се накаже.А спасението го знаят и първолаците .Спиране на кражбите на милиарди връщане на вече откраднатите затвор за крадците.Излизане от воденичния камък наречен ЕС и евтини ресурси от братския руски народ.Само не знам материала как да поправим че много е зле с главата.

    Коментиран от #36

    13:58 04.05.2026

  • 21 Левски

    9 0 Отговор
    Този див капиталист почна да разбира от всичко. А защо спада производството, отворко. Всеки дава прогнози, но никой не казва как може да се оправят нещата.

    Коментиран от #28

    13:58 04.05.2026

  • 22 700 000 държавни чиновници

    10 0 Отговор
    Започнете с Университетите!
    Пълно е със секретарки и други калинки!

    13:59 04.05.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Киро Гела много лоши гледа на снимката -
    сигурно защото Баце вече не е на власт и каналите пресъхнаха...

    13:59 04.05.2026

  • 24 Обективен

    6 0 Отговор
    Абе Домусчиев,това състояние не е от сега,то е от поне 4години.Това,че се опитваш да правиш внушения сега си има причина. Няма да е лошо да ти се направи една пълна данъчна проверка,ей така за всеки случай.

    14:00 04.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕСССР

    9 0 Отговор
    Домус ага какви заплати плащаш на работниците /роби/ ??? Защо продаваш скъп ток/от панели / на беднете българи ???

    14:01 04.05.2026

  • 27 НЕМА НАЧИН

    5 0 Отговор
    Нали сме у клуба на богатите.

    14:02 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Диагноза

    7 0 Отговор
    Множествената склероза не прощава.
    Всички знаем кой е Домусчиев и колко да му се връзваме.
    След като се разлюби с Бойко сега плаща на всички, че поне някъде се закачи.

    14:03 04.05.2026

  • 30 Перо

    6 0 Отговор
    Тоя трябваше отдавна да е в затвора!

    14:04 04.05.2026

  • 31 Хайде Бе

    3 0 Отговор
    така е от 37 г.вече но управляващите не го виждат! Розови очила не носят но явно са с имплантирани розови лещи, или пък при изкачване по стълбата за загубили и душите и очите и ушите си...

    14:06 04.05.2026

  • 32 Прави пари

    0 3 Отговор
    Трябват ни сто човека като Домусчиев и ще дръпнат държавата много напред.

    Коментиран от #41

    14:08 04.05.2026

  • 33 Анонимен

    4 0 Отговор
    Сега предупреждава а като беше на хорото мълчеше

    14:08 04.05.2026

  • 34 Град Козлодуй..

    5 0 Отговор
    Тоя е един от баш мафиотите! Всичките му пари в Америка!

    14:08 04.05.2026

  • 35 Цървул

    1 0 Отговор
    Не гледай заплатите и социалните плащания . Гледай това , че не инвестирате , не продавате стоки с висока принадена стойност и не изнасяте . Увеличете си производството за да има за данъци ,осигуровки и да остава . Все работника ви е виновен за вашия мързел и некомпетентност . А администрацията - много е . Даже прекалено .
    p.s. Да не забравяме украинците и въоръжаването . И за тях трябва да се изръсите . И 20-30 % за хамериканците .

    14:08 04.05.2026

  • 36 Споко коко

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Коко":

    В ЕС сме приехме евро и тн.

    14:09 04.05.2026

  • 37 хахаха

    3 0 Отговор
    Домуз Ага дава най големите заплати в България - екипажа на корабите му взимат толкова много, че си купуват тонове наркотици, които пренасят в трюмовете...разбира се когато ги хванат Домусчиев нищо не знае, юнгата е виновен:)

    14:09 04.05.2026

  • 38 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Производството спада, но по важно е че наркотрафика върви с пълна пара.

    14:09 04.05.2026

  • 39 Без притеснения

    0 0 Отговор
    в клуба на богатите сме.

    14:13 04.05.2026

  • 40 обективен

    0 0 Отговор
    Съгласен съм с Домусчиев , само че не влизаме , а сме влезли от Нова година насам .България е в такова положение , защото хора като него приватизираха някакви печеливши неща и на всичкото отгоре със разни схеми точат държавата .Отделно от това имаме затворени 4 реактора , а без евтина енергия няма икономика .Отделно от това държавата дава огромни пари на всякави НПО , които буквално съсздадоха паралелна власт . Отделно от това бюджета се източва от всякъде от където може , здравеопазване , пътища , образование и още много други .Няма как , да не е в дефицит . На българите като народ , вече им е много по игодно да живеят и развиват бизнес в някоя от съседните държави .В България живота вече е много скъп , но забравят , че сме в евро и ако това евро не го ценят в България , ще го изхарчим или инвестираме в някоя друга държава .Заради схемите на една шепа хора , си загубихме държавата и мисля , че е окончателно .

    14:13 04.05.2026

  • 41 не е лесно

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Прави пари":

    Първо трябва да имаш майка с връзки, която да купи 2-3 завода на безценица, после да ти подарят черноморския флот и ти да го нарежеш на скрап и накрая със събраното да накупиш наркотици и оръжия, които да продаваш, а парите да изпираш през футболен клуб.

    14:13 04.05.2026

  • 42 Значи

    0 0 Отговор
    Последното, което споменава, тоест увеличаване на данъчно осигурителна тежест, хич не е крайно ляв бюджет. За администрацията, тиквун започва да, я увеличава, поради разбираеми причини! Заемите, цял САЩ е задлъжнял, хора и държава. Всичко е на кредити. И за тук е вече валидно. Превърнаха хората в консуматори без мисли!

    14:14 04.05.2026

  • 43 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Абе как един единствен път не чух че бизнеса е добре????? Винаги е зле и некой да им работи за без пари! Ми като сте зле закривайте всичко и те така! Лично аз не бих работил ако съм на загуба!

    14:15 04.05.2026

