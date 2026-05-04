Домусчиев предупреди: Влизаме в дългова и инфлационна спирала, производството спада

Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев отправи остри критики към икономическата политика на страната в публикация във Facebook, предупреждавайки за задълбочаващи се рискове от инфлация и нарастващ бюджетен дефицит.

В позицията си той посочва, че България е отчела най-висока инфлация в еврозоната през последния месец, като същевременно бюджетният дефицит надхвърля допустимите 3%. По думите му това развитие е било предвидимо още през октомври 2025 г.

Домусчиев обвинява предходното коалиционно правителство, че е предприело присъединяване към еврозоната с „крайно ляв проектобюджет“, който според него е останал без съществени реформи дори след ревизия. Той определя настоящата икономическа политика като фактор за „дългова и инфлационна спирала“.

Бизнесменът изтъква, че страната увеличава значително паричната маса – с около 19%, докато производството отчита спад от 9%. Според него това означава, че средствата се насочват към публичния сектор и социални разходи, без да се създава съответстваща икономическа продукция.

Като сравнение Домусчиев посочва Румъния, където по думите му увеличението на паричната маса е 7.5%, а спадът в производството – 2.5%, въпреки наличието на стагфлационни процеси.

В публикацията си председателят на КРИБ очертава няколко основни проблема:

автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор;

стимулирането на потреблението чрез заеми;

разрастването на държавната администрация;

административните пречки пред инвестициите;

опитите за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест.