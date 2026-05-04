Швеция задържа капитана на руски „сенчест“ танкер в Балтийско море

Швеция арестува капитана на заловения петролен танкер, за който се смята, че е част от т.нар. сенчест руски флот, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Задържаният капитан е китайски гражданин, чието име не се оповестява. Според прокуратурата той е заподозрян в използване на фалшиви документи и в нарушаване на законодателството, свързано с плаваемостта на кораба. Старшият прокурор Адриен Комбие-Хог съобщи, че разпитът му е насрочен за днес.

На 3 май шведската брегова охрана и полиция са се качили на борда на танкера „Джин Хуей“, плаващ под сирийски флаг, докато се е намирал в шведски териториални води в Балтийско море.

По данни на властите плавателният съд е част от тайна мрежа от кораби, използвани от Русия за заобикаляне на западните санкции, наложени след войната в Украйна.

Случаят е пореден в засилените действия на европейските държави срещу тази нелегална флотилия. Арестът на „Джин Хуей“ е петият подобен случай, предприет от Швеция от началото на годината.

Шведската брегова охрана уточнява, че крайната дестинация на кораба остава неясна, а самият танкер фигурира в няколко международни санкционни списъка, включително на Европейски съюз и Великобритания.