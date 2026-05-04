Швеция задържа капитана на руски „сенчест“ танкер в Балтийско море

4 Май, 2026 13:21, обновена 4 Май, 2026 13:20 876 37

Китайският капитан на санкционирания кораб е арестуван по подозрения за фалшиви документи и нарушения на правилата за плаване

Швеция задържа капитана на руски „сенчест“ танкер в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швеция арестува капитана на заловения петролен танкер, за който се смята, че е част от т.нар. сенчест руски флот, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Задържаният капитан е китайски гражданин, чието име не се оповестява. Според прокуратурата той е заподозрян в използване на фалшиви документи и в нарушаване на законодателството, свързано с плаваемостта на кораба. Старшият прокурор Адриен Комбие-Хог съобщи, че разпитът му е насрочен за днес.

На 3 май шведската брегова охрана и полиция са се качили на борда на танкера „Джин Хуей“, плаващ под сирийски флаг, докато се е намирал в шведски териториални води в Балтийско море.

По данни на властите плавателният съд е част от тайна мрежа от кораби, използвани от Русия за заобикаляне на западните санкции, наложени след войната в Украйна.

Случаят е пореден в засилените действия на европейските държави срещу тази нелегална флотилия. Арестът на „Джин Хуей“ е петият подобен случай, предприет от Швеция от началото на годината.

Шведската брегова охрана уточнява, че крайната дестинация на кораба остава неясна, а самият танкер фигурира в няколко международни санкционни списъка, включително на Европейски съюз и Великобритания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    19 25 Отговор
    няма край пе де Русийското унижение

    Коментиран от #37

    13:20 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАТО незабавно

    18 11 Отговор
    да защити Русия, да конвоира корабите на Федерацията на братята руси, България да стане гарант за доставките на руски горива!

    13:23 04.05.2026

  • 5 Путин пърдящата утка

    14 21 Отговор
    Източете му кръвта и вземете органите и при рибите

    13:24 04.05.2026

  • 6 Тома

    18 6 Отговор
    Само хората които са плавали по морета знаят че всичко е пунта мара с фалшиви документи.Как ще ти напраи ЛОИД например застраховка ако си с фалшиви документи

    13:25 04.05.2026

  • 7 Бай Иван

    13 23 Отговор
    Много скоро руската олигархия ще бъде навряна в ъгъла и тогава не завиждам на Шведите! Ясно ми е, че и на тях им се иска да са пирати, като САЩ, но всеки трябва да се простира според чергата си!

    Коментиран от #36

    13:25 04.05.2026

  • 8 И как го разбрахте,че танкера е - ...

    26 9 Отговор
    ....руски „сенчест“ ...?!

    13:26 04.05.2026

  • 9 Даа...

    10 16 Отговор
    Сигналите затова, че на Путин му топлят чая стават все повече!

    13:27 04.05.2026

  • 10 Хейт

    24 8 Отговор
    И шведите не могат да избягат от пиратското си минало.

    13:28 04.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПРАВ СИ...!

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Също,както напоследък стана ежедневие САЩ,да избомбят някоя лодка,убивайки хората в нея и да заявят гордо и без никакви доказателства :
    ,,Унищожихме поредна лодка,с наркотрафиканти!"
    Да ви имам и ,,демократичните ценности",да ви имам...!

    Коментиран от #35

    13:29 04.05.2026

  • 13 Реалност

    11 25 Отговор
    Копейките:
    - Не разбирам защо Путин ги бави?
    - Защо руснаците директно не превземат Киев, да изпепелят Запада и да се свършва?

    Защото не могат бре, копейки! Защото НЕ МОГАТ! Втората армия в света вече е втора дори в Русия. Собствените си рафинерии не могат да защитят. Целият им флот е потопен. Всичките им самолети са свалени. Танковете изгоряха. Вече не могат дори един парад в центъра на Москва да организират.
    Украинците ги попиляха! Къщата от карти рухна!
    Не виждам нищо лошо в това. Крайно време беше да се покаже на московските татаро-монголи, че не са фактор!

    НЕ МОГАТ! Вкусно и точка!

    Коментиран от #19, #27

    13:29 04.05.2026

  • 14 Факт

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "БУХАХАХА":

    Мда , шведите си падат по мъже . Докато шведките удовлетворяват хората по света .

    Коментиран от #31, #33

    13:30 04.05.2026

  • 15 Аз съм веган

    9 22 Отговор
    Вече никой не бръсне за слива Бензиностанцията. Представяте ли се Швеция да арестува американски танкер?

    Коментиран от #16

    13:31 04.05.2026

  • 16 Не съм веган

    18 7 Отговор

    До коментар #15 от "Аз съм веган":

    А представяш ли си американски танкер да мине покрай Иран ? 😜 А бе , защо се прибра самолетоносача Джералд Форд ?

    Коментиран от #21

    13:35 04.05.2026

  • 17 пръъъъц

    21 5 Отговор
    Както го задържа, така ще го пусне като онези тримата. Със СИ не можете да излезете на глава

    13:36 04.05.2026

  • 18 хмммм

    16 5 Отговор
    Какви шведи са тези джендъри? Не се излагайте!

    13:38 04.05.2026

  • 19 Абе

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Реалност":

    Защото ги жали. Не е като Сатаняху. Умен е, има разум. Не иска световна война.

    13:39 04.05.2026

  • 20 АБЕ...

    16 3 Отговор
    Някой може ли е по дяволите да обясни какво означава сенчест та дали шведите взимат за пример големите си братя американците които в последно време започнаха почти по всичките океани и морета по света да правят пиратство това самият трамп го заявява

    13:40 04.05.2026

  • 21 Аз съм веган

    6 14 Отговор

    До коментар #16 от "Не съм веган":

    Това не отменя факта,че Бензиностанцията е гола вода

    Коментиран от #30

    13:41 04.05.2026

  • 22 Наблюдател

    17 2 Отговор
    Няма край пиратството и терора на терористите евроатлантици!
    Векове наред едно и също - грабежи и плячкосване!
    По друг начин те не могат да живеят.

    13:43 04.05.2026

  • 23 Ma наф

    15 1 Отговор
    Загадка:
    Всички вегани ли са пееръси или сички пееръси са вегани?

    Коментиран от #25

    13:45 04.05.2026

  • 24 Аз съм веган

    2 13 Отговор
    Сега хаяско ще начертае още една червена линия. Изподраска целия бункер

    Коментиран от #26

    13:46 04.05.2026

  • 25 Аз съм веган

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Ma наф":

    За теб вече знеам какъв си

    13:48 04.05.2026

  • 26 Т.П

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Аз съм веган":

    Китаец е задържан, под фалшив флаг.

    13:51 04.05.2026

  • 27 От чужбина

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Реалност":

    Поне сам на себе си вярваш ли си на това което си написал?
    Проследи малко събитията от преди СВО и проумей кой и акво е казал.
    Ще теподсетя. Путин предлагаше преговори и те му бяха отказани. Онзи ден европейците пак заговориха за преговори. Защо? Защото Путин им наби канчетата и почнаха да поумняват. И понеже Европа отказа руския газ, руснаците решиха да демонтират една от газовите тръби на своя територия, само няколко километра, за показ. /Това едва ли го знаеш, защото се премълчава!/ Интересен в случая е резултата - цената на газа в Европа веднага се е вдигнала. Това означава, че бизнеса в Европа все още очаква, че сегашните тъпи политици ще се разкарат и руския по-евтин газ и нефт пак ще захранват Европа. Ако не знаеш, европейските пишман политици съвсем не са независими, те са на нечия хранилка. Поинтересувай се какво е правил френския президент преди да бъде назначен /НАЗНАЧЕН/ за президент. Какво е правил и германския канцлер преди това, за кого са работили?

    13:53 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Язък за атомните бомби на путинка

    2 9 Отговор
    Цял свят се гаврят с путинка

    13:54 04.05.2026

  • 30 Серсемин

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Аз съм веган":

    Продължавай да рупаш на доматите колците и си мисли, че ядеш пържоли! Виж се какво представляваш...

    13:55 04.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гражданин

    3 5 Отговор
    А где руския крайцер?

    13:59 04.05.2026

  • 33 Сега малкото тясно Китай че

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Ще удовлетворява рязанти пушки в Кумла или в Шенинге

    14:01 04.05.2026

  • 34 Маскалия без нефт

    2 4 Отговор
    е умрела!

    14:03 04.05.2026

  • 35 От чужбина

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ПРАВ СИ...!":

    Погледни действията на Тръмп. Изтегли военните си от Афганистан. Натисна Венецуела и Иран. Характерното е, че в Афганистан няма нищо. Няма нефт и газ. От там има само наркотици, а Тръмп заявява, че иска да въздигне Америка. Е, с наркотици не става. Трябва му газ и нефт, които ги има най-много във Венецуела и Иран. От друга страна той се бори срещу това което му викат "дълбоката държава". Америка са две неща! Едното е официалната държава, другото е задкулисното управление /дълбоката държава/. Това задкулисно управление вече предупреди Тръмп какво може или не може да прави. Същото задкулисно управление е опримчило и европейските политици и те му служат.

    14:08 04.05.2026

  • 36 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Иван":

    Пффхх... Ффииу, и каква е чергата на 40 трлн. дълг???????? Или си мислиш, че РЕАЛНИЯТ сектор на икономиката на САЩ е по-голям от руския??? Ами извадим и дълга??? Вижте какво, разбирам, че заработвате, но има специалисти (знаете какви!), които могат да ви помогнат!

    14:13 04.05.2026

  • 37 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха":

    Пуслер от месеци не изшизал от бункера, удесеторил е охраната заради готвен бунт и у ийство на таксиджията.

    14:17 04.05.2026

