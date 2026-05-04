На изпроводяк

4 Май, 2026 14:01 2 694 46

  • диана дамянова-
  • правителство-
  • андрей гюров-
  • избори-
  • купен вот-
  • петрохан педофилия-
  • петрохан-
  • педофилия

Отива си правителството, което раздаде по 20 евро помощ на тези които имат коли, щото тези които нямат коли - кучета ги яли

Диана Дамянова пиар анализатор

Отива си служебното правителство, което имаше усещането за себе с и се държеше така, все едно има поне четиригодишен мандат.

Отива си правителството, което за да „запази” вота за сътворителите, поддръжниците и защитниците на убийствата в Петрохан, избра да мълчи по този въпрос в продължение на дълги два месеца.

И изведнъж, сякаш по чудо, като минаха изборите реши да каже истината, а именно че става дума за убийства и самоубийства, секта, нечисти отношения между мъж и деца. Това мълчание не е просто „затаяване на истината” , то беше недостойна политическа лъжа, целяща да се отблагодарим на „нашите”.

Отива си правителството, което раздаде по 20 евро помощ на тези които имат коли, щото тези които нямат коли - кучета ги яли.

Отива си правителството, където вътрешен министър беше човекът, возил се на яхта с единствената в историята на Европа свалена за злоупотреби прокурорка /дарена от същия с охрана/, правителството което твърди че спря вота към Борисов и Пеевски /купен, корпоративен или какъвто там е тоз от ромките квартал, но остави този вот да се води безпрепятствено към друга политическа, а може би други политически сили. Толкоз за честността на изборите, дето започнаха с гаф и завършиха със самохвалство. Естествено никой не направи анализ на вота в тези територи, че що да го прав?

Отива си правителството, за което тик-ток беше главна, често единствена цел на съществуването, което създаде незабравимите форми на интервюта с по двама душ /явно един не стига за да се наслади зрителя/ и което успя последните дни от своето съществуване да се разход до Съединените щати, очевидно по неотложни ангажименти, за които после ще разказва на яхтата , ограден от приятели и приятелки, бившият министър.

Отива си правителството, на което правосъден министър беше човекът, известен като юридически експерт на Антикорупционния фонд /какво хубаво квазидържавно име/ и който не бил бил подписал писмото, което същия фонд прати до службите в България в защита на сектата, спомената по-горе.

И накрая, отива си правителството, което успя да каже за себе си толкова добри думи за два месеца, колкото не изричаме и за мъртъвците. При това само си ги формулира, само си ги изказа и само си ги разпространи. Не, не е самохвалство, а е пълна липса на разбиране за това как функционира общественото мнение.

Но… за мъртвите или хубаво, или нищо…. Така че нищо.


  • 1 Последния Софиянец

    23 36 Отговор
    На изпроводяк изтеглиха 400 млн.заем.

    Коментиран от #18

    14:02 04.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    63 9 Отговор
    И тоя вампир и той с "усещания". 🤣

    14:05 04.05.2026

  • 3 А ПАРИТЕ ЗА ЗЕЛЕНСКИ

    39 20 Отговор
    Защо не ги споменавате, а? или УСА самолетите на летището??

    14:06 04.05.2026

  • 4 щурецъ

    27 2 Отговор
    Тези,които не получиха по 20 евраци-кучета ги изпили със сламка. А онези в НС- кучета ги придружавали. Пачки с кинти хиляди по хиляди също.

    14:06 04.05.2026

  • 5 родител

    62 14 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата ,и никога да не се връща от гората защото плаши децата !

    14:07 04.05.2026

  • 6 Бравос

    31 31 Отговор
    на Гюро и правителството ! Затова Гюро - Президент !

    Коментиран от #11

    14:08 04.05.2026

  • 7 такива са законите

    25 1 Отговор
    всеки си тръгва щом му итече мандата

    Коментиран от #10

    14:09 04.05.2026

  • 8 Гост

    55 11 Отговор
    Диди,НАЗДРАВЕ...Много от рано днес си започнала...да изпълняваш поръчките.

    14:10 04.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    53 9 Отговор
    Служебното правителство си отива, обаче такива натрапници като тая ще трябва да им слушаме глупостите години наред по всички студия и електронни медии.

    14:10 04.05.2026

  • 10 Затова

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "такива са законите":

    закона е за кон !

    14:11 04.05.2026

  • 11 Ихуууй

    23 18 Отговор

    До коментар #6 от "Бравос":

    Гюро Президент на Прайд!

    14:11 04.05.2026

  • 12 Абе то

    41 11 Отговор
    служебното правителство може и да си отива, ама герб и пеевски няма да се върнат, така че Диана няма защо да се радва, пък и няма вече защо да се напиня. Няма.

    14:12 04.05.2026

  • 13 Народът на Бг

    21 22 Отговор
    Отива си служебното Предателско правителство, което обеща да Подарява
    по Милиард и половина Евро за Десет години на УкроФашистите и
    имаше усещането за себе с и се държеше така, все едно има поне четиригодишен мандат.!

    Коментиран от #38

    14:12 04.05.2026

  • 14 Сириозну ли ма Дамяно???

    42 8 Отговор
    Най ми е смешно таквизи като тая дето ръфат ръката,която ги е хранила,когато им беше "пи ар експерт" на ПП-то,просто една кучка.Ама да му мислят следващите,които би й плащали за "услугите" на такваз върти опашка

    Коментиран от #26

    14:12 04.05.2026

  • 15 хихик

    17 15 Отговор
    Продължавайте Промяната, докато изчезнете от политическата сцена въобще

    14:15 04.05.2026

  • 16 оня с коня

    28 9 Отговор
    на тая вещица защо й се дава думата? тя по какво е компетентна ? освен че е някаква злобарка

    14:16 04.05.2026

  • 17 Трол

    14 18 Отговор
    Все пак циганин беше начело на правителството. Нали наистина не очаквате честност и морал в действията на самозванците?

    14:16 04.05.2026

  • 18 оня с коня

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    много ясно че ще изтеглят, всеки тегли пари само да има кой да му дава

    14:16 04.05.2026

  • 19 Пустиня(к)

    19 7 Отговор
    Така, като е гледам, имам "усещането", че почва от сабаале. И не с чаша, ми напрао с черпака. Като назе.

    14:16 04.05.2026

  • 20 Крайно време Е !

    16 4 Отговор
    Да си Отиде !

    И Тази !

    За Да освободи Българския Народ !

    От Прангите !

    Които Му !

    Налага !

    14:17 04.05.2026

  • 21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Успях да накарам гърците атиняните също да намразят България и българите когато развях Бритиш Флаг насред Синтагма Ерму и Монастираки в Атина

    14:18 04.05.2026

  • 22 Гюро кривоустий

    14 10 Отговор
    Тая крива уста това може, това прави. Само изкривени и лъжливи приказки с речник на махленска бабичка. Киро тъпото си беше по забавен някак искрено си праскаше простотиите. Гюро и тайфа много превзети и само за отврат ставаха.

    14:19 04.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Читател

    9 0 Отговор
    Изпроведняк и за умуващите на хранилка?!!!

    14:23 04.05.2026

  • 25 На Дедо

    10 5 Отговор
    Дамян че?! Като си толкова умна и красива?! Как така!!! Стана?! Че ги промотира, тези от ПП ДБ?! Благодарение на, такива като теб, Алтъви!!! Тези Соросоидните сектанти от Харвард, дойдоха на власт! И, колкото да си посипващ главата с пепел. Ще си виновна.

    Коментиран от #28

    14:26 04.05.2026

  • 26 Да ти кажа

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сириозну ли ма Дамяно???":

    Защо е трябвало да стои и да прави пи ар на някои хора,от които нищо хубаво не се получава и те сами го доказаха.Явор Дачков ги нарече НАРЦИСТИЧНИ ЕГОИСТИ.И за твое сведение,тя ги напусна.

    14:27 04.05.2026

  • 27 оня с коня

    4 8 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    14:30 04.05.2026

  • 28 Как да разбереш

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "На Дедо":

    Отначало,всички се излъгахме.Кирил Петков с харизма,Р.Радев ги препоръчва,те обещават всичко на всеки..

    Коментиран от #37

    14:30 04.05.2026

  • 29 ССС

    14 0 Отговор
    А ти най вероятноси гласувала за ИТН, така като чета словоизлиянията и меко казано манипулативното посочване на факти извън контекста, в който са се осъществили.

    Всичките смешници сте едни и същи. Пиши лъжи и глупости на килограм, разчитай на това че в РБ 90 % от населението е научено да вярва на всяка простотия която му се казва, а критичното мислене му изтрито още в училище, а пък то е все едно, че пишеш гнусотията с ясното съзнание да излъжеш четящите.

    14:31 04.05.2026

  • 30 Тоя бабишкер

    14 3 Отговор
    още ли дава интервюта. Кои са тия глупаци дето й публикуват глупостите! Пълна деменция!

    14:37 04.05.2026

  • 31 Става Очевидно !

    7 0 Отговор
    Става Очевидно !

    Че За Някои Хора В България !

    Слънцинто !
    Никога !
    Нама Да Изгрее !

    14:38 04.05.2026

  • 32 Дърт

    10 0 Отговор
    пудел

    14:39 04.05.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    И мен "кучета ме яли"...
    За едната кола дадоха 20 евро, а за джипа се ослушаха и го оставиха сираче...

    14:40 04.05.2026

  • 34 Помнещ

    12 3 Отговор
    Тази дърта скрофа не спря да лее помия. Вярно, че има верни неща, които пише, но защо не споменава най-голямата гадория, която ни спретна това правителствоь а именно "Договорът" с Окраина.

    14:42 04.05.2026

  • 35 !!!?

    17 0 Отговор
    На тази явно и липсва още един "Боташ"...е може и да го получи !

    14:44 04.05.2026

  • 36 Диде,

    11 0 Отговор
    Голям зор те е налегнал гледам? Или си дрънкаш просто така, да не те забравят?

    14:50 04.05.2026

  • 37 На Дедо

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Как да разбереш":

    Ако човек знае за, минаналото!!! И, живее в настоящето?! Няма да настъпи МОТИКАТА пак. Ако си образован!!! Ще си спомниш, какво пише в Библията?! Пътя към Ада?! Е, послан с добри, намерения!!! Въпроса тук е? Дали си прос, или неук? Но! И в двата случая, не те оправдава. Първите 7 години са много важни, след това! Зависи от теб?!

    14:53 04.05.2026

  • 38 ма ДУРО

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Народът на Бг":

    Но пък идва онова на кРадев !
    Ха смени си по колко си на червено всеки ден от Боташ.
    Такова крадене настъпва, че това на двукопитното и зайчара са като предястие.
    Най-гладен е малкото Мраз-че, защото сина трябва да надмине бащата. А този оли Го френ трябва години на ред да се "труди", че поне да се изравни с "другарят" Василев

    14:53 04.05.2026

  • 39 глог

    13 0 Отговор
    Дърт плювалник. Докога ще им дават трибуна на оръфляците.

    14:58 04.05.2026

  • 40 Мария

    4 0 Отговор
    Пропуснала е, че имаше огромни слънчеви изригвания и магнитни бури! Типично по български - злобата движи света!

    15:10 04.05.2026

  • 41 Тая се оказа освен

    7 2 Отговор
    долнопробна вещица, но и разгонена кучка. Това беше най- доброто служебно правителство, което сме имали през последните години. Огромен грях и а Лорер, че ни натрапи тази никакви а, която винаги е била с мафията и крадците. Време е да си тръгне и да не влиза повече в студия, за да не токсикира бг средата. Мирише от тая проскубана кокошка на мърша!!!

    15:12 04.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 тази противна

    3 0 Отговор
    вещица НЕ СПРЯХА да я показват по телевизиите за да плюе ПП - ДБ и нищо друго. Кой поръчва на едни и същи говорещи глави да се канят и ни облъчват, КОЙ?

    15:25 04.05.2026

  • 44 Цензура

    1 2 Отговор
    Отиде си правителството, което си затвори очите - когато САЩ окупираха софийското гражданско летище "Васил Левски" - и то на датата на гибелта на Апостолът. Правителството, което сключи на своя глава унизителен и неизгоден 10-годишен договор с нацистка укропия.
    Ама това не смееш да го кажеш, нали?

    15:35 04.05.2026

  • 45 Тая гад,

    1 0 Отговор
    Я много я е яд,че остана без работа и кинти.

    15:44 04.05.2026

  • 46 Стоянов

    0 0 Отговор
    Злобна бабичка - бабаЯга.

    15:54 04.05.2026

