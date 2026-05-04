На изпроводяк

Отива си служебното правителство, което имаше усещането за себе с и се държеше така, все едно има поне четиригодишен мандат.
Отива си правителството, което за да „запази” вота за сътворителите, поддръжниците и защитниците на убийствата в Петрохан, избра да мълчи по този въпрос в продължение на дълги два месеца.
И изведнъж, сякаш по чудо, като минаха изборите реши да каже истината, а именно че става дума за убийства и самоубийства, секта, нечисти отношения между мъж и деца. Това мълчание не е просто „затаяване на истината” , то беше недостойна политическа лъжа, целяща да се отблагодарим на „нашите”.
Отива си правителството, което раздаде по 20 евро помощ на тези които имат коли, щото тези които нямат коли - кучета ги яли.
Отива си правителството, където вътрешен министър беше човекът, возил се на яхта с единствената в историята на Европа свалена за злоупотреби прокурорка /дарена от същия с охрана/, правителството което твърди че спря вота към Борисов и Пеевски /купен, корпоративен или какъвто там е тоз от ромките квартал, но остави този вот да се води безпрепятствено към друга политическа, а може би други политически сили. Толкоз за честността на изборите, дето започнаха с гаф и завършиха със самохвалство. Естествено никой не направи анализ на вота в тези територи, че що да го прав?
Отива си правителството, за което тик-ток беше главна, често единствена цел на съществуването, което създаде незабравимите форми на интервюта с по двама душ /явно един не стига за да се наслади зрителя/ и което успя последните дни от своето съществуване да се разход до Съединените щати, очевидно по неотложни ангажименти, за които после ще разказва на яхтата , ограден от приятели и приятелки, бившият министър.
Отива си правителството, на което правосъден министър беше човекът, известен като юридически експерт на Антикорупционния фонд /какво хубаво квазидържавно име/ и който не бил бил подписал писмото, което същия фонд прати до службите в България в защита на сектата, спомената по-горе.
И накрая, отива си правителството, което успя да каже за себе си толкова добри думи за два месеца, колкото не изричаме и за мъртъвците. При това само си ги формулира, само си ги изказа и само си ги разпространи. Не, не е самохвалство, а е пълна липса на разбиране за това как функционира общественото мнение.
Но… за мъртвите или хубаво, или нищо…. Така че нищо.
1 Последния Софиянец
10 Затора
До коментар #7 от "такива са законите":закона е за кон !
11 Ихуууй
До коментар #6 от "Бравос":Гюро Президент на Прайд!
14:11 04.05.2026
13 Народът на Бг
по Милиард и половина Евро за Десет години на УкроФашистите и
18 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":много ясно че ще изтеглят, всеки тегли пари само да има кой да му дава
14:16 04.05.2026
20 Крайно време Е !
И Тази !
За Да освободи Българския Народ !
От Прангите !
Които Му !
Налага !
14:17 04.05.2026
26 Да ти кажа
До коментар #14 от "Сириозну ли ма Дамяно???":Защо е трябвало да стои и да прави пи ар на някои хора,от които нищо хубаво не се получава и те сами го доказаха.Явор Дачков ги нарече НАРЦИСТИЧНИ ЕГОИСТИ.И за твое сведение,тя ги напусна.
14:27 04.05.2026
28 Как да разбереш
До коментар #25 от "На Дедо":Отначало,всички се излъгахме.Кирил Петков с харизма,Р.Радев ги препоръчва,те обещават всичко на всеки..
Коментиран от #37
14:30 04.05.2026
Всичките смешници сте едни и същи. Пиши лъжи и глупости на килограм, разчитай на това че в РБ 90 % от населението е научено да вярва на всяка простотия която му се казва, а критичното мислене му изтрито още в училище, а пък то е все едно, че пишеш гнусотията с ясното съзнание да излъжеш четящите.
31 Става Очевидно !
Че За Някои Хора В България !
Слънцинто !
Никога !
Нама Да Изгрее !
14:38 04.05.2026
33 АГАТ а Кристи
За едната кола дадоха 20 евро, а за джипа се ослушаха и го оставиха сираче...
14:40 04.05.2026
37 На Дедо
До коментар #28 от "Как да разбереш":Ако човек знае за, минаналото!!! И, живее в настоящето?! Няма да настъпи МОТИКАТА пак. Ако си образован!!! Ще си спомниш, какво пише в Библията?! Пътя към Ада?! Е, послан с добри, намерения!!! Въпроса тук е? Дали си прос, или неук? Но! И в двата случая, не те оправдава. Първите 7 години са много важни, след това! Зависи от теб?!
14:53 04.05.2026
38 ма ДУРО
До коментар #13 от "Народът на Бг":Но пък идва онова на кРадев !
Ха смени си по колко си на червено всеки ден от Боташ.
Такова крадене настъпва, че това на двукопитното и зайчара са като предястие.
Най-гладен е малкото Мраз-че, защото сина трябва да надмине бащата. А този оли Го френ трябва години на ред да се "труди", че поне да се изравни с "другарят" Василев
14:53 04.05.2026
44 Цензура
Ама това не смееш да го кажеш, нали?
15:35 04.05.2026
