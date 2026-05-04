На 53 г. Камерън Диас стана майка за трети път (СНИМКИ)

Холивудската звезда Камерън Диас и съпругът ѝ Бенджи Мадън изненадващо обявиха раждането на третото си дете. Новината беше съобщена от музиканта чрез публикация в Instagram.

В съобщението си той посочва, че двамата са „щастливи, развълнувани и благодарни“ да приветстват сина си, който носи името Наутас Мадън. Към публикацията е добавено изображение на кораб и обяснение на значението на името, което според китариста от "Good Charlotte" символизира мореплавател, пътешественик и човек, който не се страхува от непознатото.

Актрисата е реагирала на съобщението с емотикони, без да публикува допълнителен текст. Въпреки щастливата новина семейството не споделя снимки на новороденото, нито повече подробности за раждането.

Двамата сключиха брак през 2015 г. и вече имат две деца – дъщеря Радикс, родена през декември 2019 г. чрез сурогатна майка, и син Кардинал, роден през март 2024 г.