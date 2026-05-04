На 53 г. Камерън Диас стана майка за трети път (СНИМКИ)

4 Май, 2026 13:58 666 7

Новината съобщи съпругът ѝ Бенджи Мадън

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Камерън Диас и съпругът ѝ Бенджи Мадън изненадващо обявиха раждането на третото си дете. Новината беше съобщена от музиканта чрез публикация в Instagram.

В съобщението си той посочва, че двамата са „щастливи, развълнувани и благодарни“ да приветстват сина си, който носи името Наутас Мадън. Към публикацията е добавено изображение на кораб и обяснение на значението на името, което според китариста от "Good Charlotte" символизира мореплавател, пътешественик и човек, който не се страхува от непознатото.

Актрисата е реагирала на съобщението с емотикони, без да публикува допълнителен текст. Въпреки щастливата новина семейството не споделя снимки на новороденото, нито повече подробности за раждането.

Двамата сключиха брак през 2015 г. и вече имат две деца – дъщеря Радикс, родена през декември 2019 г. чрез сурогатна майка, и син Кардинал, роден през март 2024 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Стар Вълк

    3 2 Отговор
    Прекрасна за любов и още нещо….

    14:03 04.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Ето хората какво правят, а вдовицата бъзлива не ще, щяла да се сцепи.

    14:03 04.05.2026

  • 3 Защо не

    3 0 Отговор
    Със сурогатна майка можеш и на 63 да станеш отново майка. Няма нищо лошо щом го искаш.

    14:06 04.05.2026

  • 4 Ааааа добра е

    1 1 Отговор
    Няма да я върна

    14:08 04.05.2026

  • 5 Християните използват християнски имена

    3 0 Отговор
    Другите се чудят какво по-изчанчено да измислят. Радикс (Radix) означава "корен" на латински. Значи децата им се казват Корен, Кардинал и Мореплавател.😏

    14:08 04.05.2026

  • 6 кастроли

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави Камерън Диас и съпруга й,и да са много щастливи!

    14:08 04.05.2026

  • 7 Много е избързала

    0 0 Отговор
    трябваше да изчака да отлежи още 50-60 години…

    14:16 04.05.2026