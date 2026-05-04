САЩ демонстрираха подкрепа за Тайван след визитата на Лай в Есватини

4 Май, 2026 13:58, обновена 4 Май, 2026 14:00 364 2

Вашингтон обяви Тайпе за „доверен и способен партньор“, докато Китай остро атакува международните контакти на острова

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайван е „доверен и способен“ партньор на САЩ, а международните му отношения носят реални ползи за държавите, с които поддържа връзки. Това заяви Държавният департамент на САЩ по повод пътуването на тайванския президент Лай Чинг-те до южноафриканското кралство Есватини, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Лай пристигна в бившия Свазиленд в събота на изненадващо посещение, след като тайванските власти обвиниха натиск от страна на Китай за провала на планирана визита миналия месец. Според Тайпе Пекин е убедил три държави в Индийския океан да откажат въздушен коридор за самолета му.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия и категорично се противопоставя на всякакви официални международни контакти на острова. Тайванското правителство обаче отхвърля тези претенции и настоява, че има право на самостоятелни дипломатически отношения.

Вашингтон, който остава най-важният международен съюзник и основен доставчик на оръжие за Тайван, отново потвърди подкрепата си. Говорител на Държавния департамент подчерта, че подобни визити са рутинни и не бива да бъдат политизирани.

Есватини е една от едва 12-те държави в света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, и единствената подобна държава в Африка.

По време на официална церемония крал Мсвати III заяви, че 23-те милиона жители на Тайван не бива да бъдат изоставяни от международната общност, като направи препратка към факта, че островът не е член на ООН заради възраженията на Пекин.

Китайските власти остро осъдиха визитата на Лай, а Пекин я определи с язвителни квалификации. Междувременно китайският външен министър Ван И предупреди, че Тайван остава „най-голямата точка на риск“ в отношенията между Китай и САЩ.

Самият Лай Чинг-те нееднократно е заявявал, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето на острова и че страната има пълното право да поддържа връзки с останалия свят.


Тайван
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 1 Отговор
    Подкрепата на САЩ вече е една пръдня и останалите нации взеха да го осъзнават полека лека...!

    14:05 04.05.2026

  • 2 тттттттт

    0 0 Отговор
    на днешно време да те подкрепят САЩ значи много , готви се за потапяяне

    14:17 04.05.2026