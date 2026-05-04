САЩ демонстрираха подкрепа за Тайван след визитата на Лай в Есватини

Тайван е „доверен и способен“ партньор на САЩ, а международните му отношения носят реални ползи за държавите, с които поддържа връзки. Това заяви Държавният департамент на САЩ по повод пътуването на тайванския президент Лай Чинг-те до южноафриканското кралство Есватини, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Лай пристигна в бившия Свазиленд в събота на изненадващо посещение, след като тайванските власти обвиниха натиск от страна на Китай за провала на планирана визита миналия месец. Според Тайпе Пекин е убедил три държави в Индийския океан да откажат въздушен коридор за самолета му.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия и категорично се противопоставя на всякакви официални международни контакти на острова. Тайванското правителство обаче отхвърля тези претенции и настоява, че има право на самостоятелни дипломатически отношения.

Вашингтон, който остава най-важният международен съюзник и основен доставчик на оръжие за Тайван, отново потвърди подкрепата си. Говорител на Държавния департамент подчерта, че подобни визити са рутинни и не бива да бъдат политизирани.

Есватини е една от едва 12-те държави в света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, и единствената подобна държава в Африка.

По време на официална церемония крал Мсвати III заяви, че 23-те милиона жители на Тайван не бива да бъдат изоставяни от международната общност, като направи препратка към факта, че островът не е член на ООН заради възраженията на Пекин.

Китайските власти остро осъдиха визитата на Лай, а Пекин я определи с язвителни квалификации. Междувременно китайският външен министър Ван И предупреди, че Тайван остава „най-голямата точка на риск“ в отношенията между Китай и САЩ.

Самият Лай Чинг-те нееднократно е заявявал, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето на острова и че страната има пълното право да поддържа връзки с останалия свят.