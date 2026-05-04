Володимир Зеленски: Ще изпратя украински дронове на парада в Москва

Решението на Русия да не включва военна техника в парада си на 9 май за първи път от почти две десетилетия показва, че страната "не е силна в момента". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В интервю от Ереван, Армения, той настоя, че поради тази причина "натискът чрез санкции" трябва да се поддържа.

Зеленски отбеляза, че украински дронове "също може да прелетят на този парад", тъй като са способни да го достигнат.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че по време на парада за Деня на победата няма да бъде демонстрирано въоръжение поради съображения за сигурност.

За последно това се случи през 2007 г.