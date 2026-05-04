Пускат билетите за дербито Левски – Лудогорец във вторник: феновете се готвят за шампионски празник

Левски обяви, че билетите за дългоочаквания сблъсък с Лудогорец ще бъдат пуснати в продажба на 5 май, вторник, точно в 10:00 часа.

Срещата, която ще се проведе на 9 май (събота) от 18:45 ч. на стадион „Георги Аспарухов“, обещава да бъде не просто пореден мач от плейофите на Първа лига, а истински футболен празник – след последния съдийски сигнал „сините“ ще вдигнат шампионската титла и ще получат златните си медали за сезон 2025/26.

Привържениците на Левски ще могат да се сдобият с пропуски както на място – на касата пред Сектор А на „Герена“, така и онлайн чрез платформата на Eventim.

Организаторите са се погрижили да осигурят максимално удобство за всички желаещи да станат част от историческия момент, като билетите ще бъдат достъпни както във физическа, така и в електронна форма.