Мари Бужкова с летящ старт на "Ролан Гарос": Чехкинята разгроми италианка и продължава напред

24 Май, 2026 14:44 585 0

Убедителна победа за Бужкова в първия кръг на Откритото първенство на Франция

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отлично начало за чешката тенисистка Мари Бужкова на кортовете в Париж! В първия си мач от тазгодишното издание на "Ролан Гарос" 27-ата поставена в схемата демонстрира класа и самочувствие, като не остави никакви шансове на италианската квалификантка Лучия Бронцети. Срещата на Корт №6 приключи само за 69 минути, а резултатът – 6:3, 6:1 – говори сам за себе си.

Бужкова показа стабилна игра както на първи, така и на втори сервис, печелейки съответно 69% и 64% от точките. Чехкинята бе безпощадна при възможностите за пробив, реализирайки цели пет брейка срещу само един за Бронцети. С този категоричен успех Мари затвърди реномето си на опасен съперник на червени кортове.

Във втория кръг Бужкова ще се изправи срещу победителката от двубоя между бразилката Беатрис Хадад Мая и представителката на Великобритания Франческа Джоунс.


