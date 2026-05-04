Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кремонезе допусна обрат от Лацио и се запъти към Серия Б

Кремонезе допусна обрат от Лацио и се запъти към Серия Б

4 Май, 2026 21:53 358 0

  • лацио -
  • обрат -
  • кремонезе-
  • серия б

"Орлите" спечелиха с 2:1

Кремонезе допусна обрат от Лацио и се запъти към Серия Б - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лацио направи впечатляващ обрат и нанесе сериозен удар на Кремонезе, приближавайки ги опасно близо до изпадане в Серия Б. В среща от 35-ия кръг на италианското първенство „римските орли“ гостуваха на Кремонезе и успяха да обърнат резултата от 0:1 до 2:1.

Домакините поведоха в 29-ата минута, когато Федерико Бонацоли се възползва от отлично подаване на Романо Флориани и откри резултата.

Въпреки това, Лацио не се предаде и в 53-ата минута изравни чрез Густав Исаксен, който получи пас от Тиджани Нослин и с прецизен удар в горния десен ъгъл донесе 1:1.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато Нослин демонстрира хладнокръвие и с мощен изстрел от границата на наказателното поле донесе победата на гостите с 2:1.

Този успех изкачи Лацио на осмата позиция в класирането с 51 точки, докато Кремонезе остава на 18-о място с 28 пункта – само на четири зад първия отбор над зоната на изпадане, Лече.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове