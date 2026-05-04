Кремонезе допусна обрат от Лацио и се запъти към Серия Б

Лацио направи впечатляващ обрат и нанесе сериозен удар на Кремонезе, приближавайки ги опасно близо до изпадане в Серия Б. В среща от 35-ия кръг на италианското първенство „римските орли“ гостуваха на Кремонезе и успяха да обърнат резултата от 0:1 до 2:1.

Домакините поведоха в 29-ата минута, когато Федерико Бонацоли се възползва от отлично подаване на Романо Флориани и откри резултата.

Въпреки това, Лацио не се предаде и в 53-ата минута изравни чрез Густав Исаксен, който получи пас от Тиджани Нослин и с прецизен удар в горния десен ъгъл донесе 1:1.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато Нослин демонстрира хладнокръвие и с мощен изстрел от границата на наказателното поле донесе победата на гостите с 2:1.

Този успех изкачи Лацио на осмата позиция в класирането с 51 точки, докато Кремонезе остава на 18-о място с 28 пункта – само на четири зад първия отбор над зоната на изпадане, Лече.