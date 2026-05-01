Венеция отново в Серия А, Специя на Петко Христов пред изпадане

Венеция отново в Серия А, Специя на Петко Христов пред изпадане

1 Май, 2026 20:49 491 0

  • серия б-
  • венеция-
  • промоция -
  • серия а -
  • сезон 2026/27-
  • специя-
  • петко христов-
  • италия

Двата тима завършиха наравно

Венеция отново в Серия А, Специя на Петко Христов пред изпадане - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров — Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза предпоследния кръг на Серия Б, където Венеция официално си осигури промоция в Серия А за сезон 2026/27. Тимът от лагуната постигна ценна точка при гостуването си на Специя, завършвайки 2:2 в напрегнат сблъсък, който остави домакините с минимални шансове за оцеляване.

Българският национал Петко Христов не взе участие в срещата, тъй като изтърпяваше наказание за натрупани жълти картони. В негово отсъствие, Специя се нуждаеше от задължителна победа, но драматичен гол на Габриеле Артистико в последната минута на редовното време донесе само точка на лигурийците.

С този резултат Специя остава на 19-о място с 34 точки, колкото имат и Пескара и Реджана. Над тях, на 17-а позиция и в зоната на плейаутите, се намира Бари с 37 точки, след като надви Виртус Ентела с 2:0.

Така надеждите за спасение на Специя са почти изчерпани, като само чудо в последния кръг може да ги остави в Серия Б.



