ЦСКА си връща защитник, продаден за 4 млн. евро

Бившият капитан на ЦСКА - Валентин Антов е сред основните приоритети за селекцията на „червените“ през лятото, тпише „Мач Телеграф“. Бранителят към днешна дата е част от Монца в Серия Б, но няма нито един мач за тима от началото на сезона, след като доскоро лекува тежка травма. Той скъса кръстни връзки в коляното и едва миналия кръг се завърна в групата на отбора си. Бранителят беше на пейката и изгледа как съотборниците му разбиха Сампдория с 3:0 и са близо да завръщане в елита. Дори това да се случи в края на сезона, Антов няма да се възползва от промоцията.

Според медиите в Италия, бранителят, който беше закупен от Монца за впечатляващите 3,9 млн. евро през лятото на 2022 година от ЦСКА, няма да получи предложение за нов договор и ще напусне клуба като свободен агент. Именно от това смятат да се възползват на „Армията“, където имат приоритет да събират качествени български футболисти. Към днешна дата цената на Антов според „Трансфермаркт“ е 1,5 милиона.

Валентин Антов се превърна в емблема на ЦСКА около фалита на клуба. Той стана най-младият капитан в историята на „армейците“, след като получи лентата на 14 години, 8 месеца и 16 дни на един приятелски мач с Вихрен Сандански. Впоследствие записа 90 мача с червения екип преди рекордната му продажба в Италия. На Ботуша обаче кариерата му не потръгна най-вече заради травми.