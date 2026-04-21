ЦСКА си връща защитник, продаден за 4 млн. евро

21 Април, 2026 11:29 1 456 1

Бранителят към днешна дата е част от Монца в Серия Б, но няма нито един мач за тима от началото на сезона, след като доскоро лекува тежка травма

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на ЦСКА - Валентин Антов е сред основните приоритети за селекцията на „червените“ през лятото, тпише „Мач Телеграф“. Бранителят към днешна дата е част от Монца в Серия Б, но няма нито един мач за тима от началото на сезона, след като доскоро лекува тежка травма. Той скъса кръстни връзки в коляното и едва миналия кръг се завърна в групата на отбора си. Бранителят беше на пейката и изгледа как съотборниците му разбиха Сампдория с 3:0 и са близо да завръщане в елита. Дори това да се случи в края на сезона, Антов няма да се възползва от промоцията.

Според медиите в Италия, бранителят, който беше закупен от Монца за впечатляващите 3,9 млн. евро през лятото на 2022 година от ЦСКА, няма да получи предложение за нов договор и ще напусне клуба като свободен агент. Именно от това смятат да се възползват на „Армията“, където имат приоритет да събират качествени български футболисти. Към днешна дата цената на Антов според „Трансфермаркт“ е 1,5 милиона.

Валентин Антов се превърна в емблема на ЦСКА около фалита на клуба. Той стана най-младият капитан в историята на „армейците“, след като получи лентата на 14 години, 8 месеца и 16 дни на един приятелски мач с Вихрен Сандански. Впоследствие записа 90 мача с червения екип преди рекордната му продажба в Италия. На Ботуша обаче кариерата му не потръгна най-вече заради травми.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 1 Отговор
    Когато умишлено фалираха ЦСКА, той бе единственият оставен футболист заедно с капитана Борис Галчев, който остана половин сезон, но го изгониха. Реално от ЦСКА не остана нищо. Притиснаха от някакъв фенклуб Борисов и той от страх им даде Армията, с което фалита бе гарантиран.

    12:43 21.04.2026

