Милан взе трите точки при гостуването си на Верона

Милан победи Верона с минималното 1:0 в мач от 33-ия кръг на Серия А. Адриен Рабио отбеляза победния гол, предаде БНТ.

"Росонерите" откриха резултата на стадион "Маркантонио Бентегоди" във Верона с 41-ата минута. Рафаел Леао изведе Адриен Рабио сам срещу вратаря и полузащитникът откри резултата с шут по земя.

Първият точен изстрел за домакините дойде в добавеното време на първата част. Майк Менян отрази удар на Рафик Белгали.

Четвърт час преди края на редовното време Матео Габия можеше да удвои преднината на гостите, но попадението му бе отменено заради след намесата на ВАР заради засада на Сантиаго Хименес.

Милан се изкачи до второто място в класирането с актив от 66 точки. Верона се смъкна до последната 20-а позиция в подреждането с 18 пункта.

По-рано днес Kремонезе стигна само до точка срещу Торино у дома в битката си за оцеляване в Серия А, съобщи БТА.

Кремонезе остава със сериозни притеснения за елитния си статут, след като в домакинството от 33-ия кръг на Серия А завърши само 0:0 с Торино и събира 28 точки, намирайки се на 17-ото място. Преди срещата те бяха с 27, колкото има и първият в опасната зона състав на Лече, който ще изиграе своята среща в понеделник срещу Фиорентина.

Домакините, които правят сезон с много големи амплитуди, се нуждаеха от победа, за да дръпнат повече. Но през първите 45 минути нито един от отборите не се представи зрелищно, като бяха отправени общо по два удара в началото, нито един от които не беше в целта.

Първият беше блокиран опит от Алберто Граси след корнер на Кремонезе, а вторият беше силен удар на Федерико Бонацоли с левия крак от ъгъла на наказателното поле, малко преди края на частта.

В 60-ата минута домакините от Кремонезе мислеха, че са повели в резултата, след като Федерико Баширото прати топката в мрежата. Прегледът на съдиите в стаята за видеоповторения (ВАР) показа, че Баширото е направил фаул срещу вратаря Палеари при реализирането.

Въпреки максималните усилия, Кремонезе и Торино завършиха срещата в неделя без гол. Домакините от Кремона остават без победа у дома в Серия А от началото на декември и сега са само на една точка над зоната на изпадащите, като 18-ият Лече трябва да играе в понеделник вечер. Торино остава на 12-то място и ще остане там през седмицата, независимо от другите резултати в неделя и понеделник.