Наполи с впечатляваща победа над Кремонезе в Серия А

Наполи надигра Кремонезе с категоричното 4:0 в среща от 34-ия кръг на Серия А. Домакините на стадион "Диего Армандо Марадона" не оставиха никакви шансове на гостите и затвърдиха амбициите си за челните позиции в италианското първенство.

Скот Мактоминей даде тон на головото шоу, след като се възползва от прецизно подаване на Кевин Де Бройне в 3-ата минута.

В 45-ата минута Расмус Хойлунд удвои преднината на "небесносините" след отлична асистенция от Матео Политано.

В 48-ата минута Кевин Де Бройне направи резултата в класически.

Серията от попадения продължи и след антракта – в 52-ата минута Алисон Сантош оформи крайното 4:0, след като получи топката от вратаря Ваня Милинкович-Савич и хладнокръвно я прати в мрежата.

В 83-ата минута Наполи можеше да направи резултата още по-внушителен, но Мактоминей пропусна да реализира дузпа, изпращайки топката в ръцете на вратаря.

С този убедителен успех неаполитанци се изкачиха на второ място във временното класиране с актив от 69 точки, само на крачка зад лидера. Кремонезе остава в опасната зона – 17-и с 28 точки, колкото има и Лече, който обаче е с мач по-малко.