Левски предлага нов договор на Мустафа Сангаре

Левски ще задържи Мустафа Сангаре и за следващата кампания, разкрива „Тема Спорт“. През зимата таранът имаше сериозен разговор с шефовете на клуба. Причината е, че в края на август миналата година, а след това и през януари на настоящата към него имаше засилен интерес. В един момент египетският Ал Ахли вече го броеше за свой играч. Но "сините" успяха да убедят тарана да остане на „Георги Аспарухов“ и да помогне за спечелване на титлата. А когато това се случи, той ще бъде трансфериран при подходяща оферта.

Сега обаче самият Сангаре иска да остане на „Герена“. А на това изключително много държи и треньорът Хулио Веласкес. Така че Мустафа ще носи синята фланелка поне до зимата. Вчера мощният централен нападател пусна в социалните мрежи и лого на Шампионската лига – ясен знак, че остава в състава. Нещо повече, той ще получи предложение за нов договор. Сегашният му контракт е до лятото на 2027 година.

Сангаре бе преследван от травми през кампанията. Той се контузи на 1 март при победата с 4:3 над Локо София на „Герена“, когато отбеляза едно от попаденията. След това се подложи на хирургическа интервенция на коляното. Той бе в групата за шампионския мач с ЦСКА 1948 (1:0), но така и не се появи в игра.

През този сезон таранът има общо 29 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола. Когато е на терена, присъствието му се усеща, при това не само физически. Той умее да всява смут в противниковите отбрани, да отваря пространства за съотборниците си, а е изключително полезен и в дефанзивен план, защото първи започва да пресира.