Феновете на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

5 Май, 2026 10:29 533 0

Ултрасите на Lazio продължават своя протест срещу ръководството на клуба, а тези на Интер са решили да се присъединят към тях в знак на солидарност

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Организираните групи привърженици както на Лацио, така и на Интер, няма да присъстват на "Олимпико" за съботния сблъсък между двата отбора от Серия "А". Ултрасите на Lazio продължават своя протест срещу ръководството на клуба, а тези на Интер са решили да се присъединят към тях в знак на солидарност.

Според информация на "Radio Laziale", представители на организираните фенски групи на Лацио са потвърдили решението. Те обясняват, че вместо да влязат на стадиона, привържениците на двата отбора ще се съберат заедно на моста Понте Милвио преди началото на мача. Бойкотът е част от по-широк протест, който беляза втората половина от сезона на Лацио.

Групите обаче подчертават, че решението е и отчасти тактическо. Тъй като финалът за Купата на Италия срещу Интер е само четири дни по-късно, оставането извън стадиона се разглежда като начин за намаляване на напрежението и изграждане на единство преди решителния двубой на "Олимпико".

„За финала ще бъдем на стадиона“, заяви представител на една от фенските групи.

„Решението да останем отвън за мача от първенството, заедно с организираните групи на Интер, беше взето и за да се насладим заедно на подготовката. Това е начин да намалим напрежението и безпокойството четири дни преди финала за Купата на Италия. Ще бъде възможност да бъдем заедно и да предадем някои съобщения на присъстващите фенове. В сряда ще ни е нужна голяма яснота и всички да действаме в една посока. Казвам го отсега: влезте по-рано в сряда“.


