Даниел Панов: Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново

25 Май, 2026 15:09 734 8

  • даниел панов-
  • наводнения-
  • домакинства

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение, предстои финансово подпомагане от държавата", съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на общината Даниел Панов.

Той се е срещнал със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ.

От днес следобед смесени комисии от общината и дирекция „Социално подпомагане“ ще посетят хората, за да изготвят докладите и документите за помощите.

Три са кумулативните помощи – до 1171 евро, ако пострадалото жилище е основно и е регистрирано по настоящ адрес, и до 1550 евро допълваща помощ, ако жилището е единствено. Още до 1300 евро ще се отпускат за увредена техника и обзавеждане. В 65% от адресите собствеността вече е уточнена.

Кметът Панов подчерта, че е важно да бъде свикана междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да започне бързото възстановяване на увредени улици, пътища и мостове, както и почистване на речните корита.

Реките излязоха от коритата си и са наводнили части от Велико Търново и Дебелец, а кметът обяви бедствено положение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    2 млрд за Украйна,2 млрд за закъсалите страни в Еврозоната,110 млн за Джиро Италия,200 млн за Евровизия.

    Коментиран от #3

    15:11 25.05.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Лошо!

    15:13 25.05.2026

  • 3 Боко Тиква

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    4 млрд-а за АПИ.

    15:19 25.05.2026

  • 4 цербер

    0 1 Отговор
    ...заместник-министърката на труда и социалната политика - Надя Клисурска,

    15:23 25.05.2026

  • 5 Мдаааа

    0 0 Отговор
    БРЕЙКА ЩЕ ПОМОГНЕ НА ВСИЧКИ . НЕ СЕ КОСЕТЕ .
    СЛЕДВАЙТЕ ГО

    15:58 25.05.2026

  • 6 селяк

    0 0 Отговор
    Аз тука да питам са кат си е скинало гащоте тама нещо Украйнците или ЕС да помогнат??? Или само ниа треа да даваме кат балами

    16:07 25.05.2026

  • 7 Водата е кална

    1 0 Отговор
    Голи склонове, обезлесени, за дървената мафия милиарди, за народа - жаби

    Коментиран от #8

    16:17 25.05.2026

  • 8 тутуту

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Водата е кална":

    С любезното съдействие на ГЕРБ и всички останали които ги "милее" за родината

    16:53 25.05.2026

