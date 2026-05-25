Даниел Панов: Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново

"Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение, предстои финансово подпомагане от държавата", съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на общината Даниел Панов.
Той се е срещнал със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ.
От днес следобед смесени комисии от общината и дирекция „Социално подпомагане“ ще посетят хората, за да изготвят докладите и документите за помощите.
Три са кумулативните помощи – до 1171 евро, ако пострадалото жилище е основно и е регистрирано по настоящ адрес, и до 1550 евро допълваща помощ, ако жилището е единствено. Още до 1300 евро ще се отпускат за увредена техника и обзавеждане. В 65% от адресите собствеността вече е уточнена.
Кметът Панов подчерта, че е важно да бъде свикана междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да започне бързото възстановяване на увредени улици, пътища и мостове, както и почистване на речните корита.
Реките излязоха от коритата си и са наводнили части от Велико Търново и Дебелец, а кметът обяви бедствено положение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:11 25.05.2026
15:13 25.05.2026
3 Боко Тиква
До коментар #1 от "Последния Софиянец":4 млрд-а за АПИ.
15:19 25.05.2026
До коментар #7 от "Водата е кална":С любезното съдействие на ГЕРБ и всички останали които ги "милее" за родината
