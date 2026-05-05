Новата власт в Левски се е превърнала в магнит за футболните агенти

5 Май, 2026 14:28 474 2

Хиените в бизнеса са започнали да атакуват хората около новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев и най-вече Нено Михалев, който се спряга за изпълнителен директор по финансовите въпроси

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски се е превърнал в магнит за футболните агенти у нас и от цяла Европа, пише „Мач Телеграф“. И вината затова не е само в шампионската титла. Хиените в бизнеса са започнали да атакуват хората около новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев и най-вече Нено Михалев, който се спряга за изпълнителен директор по финансовите въпроси.

Запознати твърдят, че той е бил залят от предложения за играчи, които нямали търпение на облекат фланелката на легендарното „Л“. Както е известно, у нас подобни неща са традиция, а едни и същи футболисти се предлагат по ред на номерата между Левски, ЦСКА, Лудогорец и останалите. Сега погледите са към „Герена“, защото там се очаква сериозна селекция за участието в Европа.

Със сигурност ще има и доста изходящи трансфери. Майкон може вече да се смята за бивш играч на Левски, а същото може да се каже и за Кристиан Макун, който вече е смятан за ново попълнение на Трабзонспор.

Агентите се надяват, че през новите шефове може да имат по-голям успех на „Герена“, защото трудно може да пробият при Сираков, Боримиров, а най-вече и при Веласкес, който се старае да стои далеч от тези неща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 2 Отговор
    "Хиени- Говеда - Бостани- Герени някаква Жунгла сякаш.Пфу...

    14:34 05.05.2026

  • 2 престанете

    1 2 Отговор
    да ни занимавате с тези хмнета ...

    14:46 05.05.2026

