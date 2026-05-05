Новата власт в Левски се е превърнала в магнит за футболните агенти

Левски се е превърнал в магнит за футболните агенти у нас и от цяла Европа, пише „Мач Телеграф“. И вината затова не е само в шампионската титла. Хиените в бизнеса са започнали да атакуват хората около новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев и най-вече Нено Михалев, който се спряга за изпълнителен директор по финансовите въпроси.

Запознати твърдят, че той е бил залят от предложения за играчи, които нямали търпение на облекат фланелката на легендарното „Л“. Както е известно, у нас подобни неща са традиция, а едни и същи футболисти се предлагат по ред на номерата между Левски, ЦСКА, Лудогорец и останалите. Сега погледите са към „Герена“, защото там се очаква сериозна селекция за участието в Европа.

Със сигурност ще има и доста изходящи трансфери. Майкон може вече да се смята за бивш играч на Левски, а същото може да се каже и за Кристиан Макун, който вече е смятан за ново попълнение на Трабзонспор.

Агентите се надяват, че през новите шефове може да имат по-голям успех на „Герена“, защото трудно може да пробият при Сираков, Боримиров, а най-вече и при Веласкес, който се старае да стои далеч от тези неща.