Берое и Монтана дават старт на междинния кръг в групата на изпадащите - програма

5 Май, 2026 15:16 556 0

Двубоят е днес от 17:30 часа

Ангел Лазаров

Берое Стара Загора приема Монтана в двубой от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов. Мачът е от ключово значение и за двата отбора, които се борят за оцеляване в елита.

Берое се намира на 12-о място в класирането с актив от 29 точки след 32 изиграни срещи. Заралии са отбелязали 24 гола и са допуснали 45. Старозагорци влизат в срещата в добра форма, след като записаха две поредни победи — с 2:1 като гост на Спартак Варна и с категоричното 3:0 над Славия София. Освен резултатите, впечатление прави и по-сериозното присъствие на български футболисти в състава, като в последния мач участие взеха четирима — двама титуляри и двама, появили се от резервната скамейка.

От своя страна Монтана заема последната 16-а позиция с 21 точки, като има 17 вкарани и 46 допуснати попадения. Монтана също показва признаци на стабилизиране, след като в последните си два двубоя постигна победа с 1:0 срещу Добруджа и завърши 1:1 с Септември София. Атанас Атанас няма да може да разчита на Филип Ежике и Соломон Джеймс в двубоя под Аязмото.

Билетите за срещата са на цена от 5 евро.

Трета осмица - 9-16 място - 3 плейофен кръг:

5 май - вторник, 17:30 ч
Берое Стара Загора - Монтана

5 май - вторник, 20:00 ч
Локомотив София - Ботев Враца

6 май - сряда, 17:30 ч
Славия - Септември София

6 май - сряда, 20:00 ч
Спартак Варна - Добруджа Добрич


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

