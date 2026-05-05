Берое и Монтана дават старт на междинния кръг в групата на изпадащите - програма

Берое Стара Загора приема Монтана в двубой от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов. Мачът е от ключово значение и за двата отбора, които се борят за оцеляване в елита.

Берое се намира на 12-о място в класирането с актив от 29 точки след 32 изиграни срещи. Заралии са отбелязали 24 гола и са допуснали 45. Старозагорци влизат в срещата в добра форма, след като записаха две поредни победи — с 2:1 като гост на Спартак Варна и с категоричното 3:0 над Славия София. Освен резултатите, впечатление прави и по-сериозното присъствие на български футболисти в състава, като в последния мач участие взеха четирима — двама титуляри и двама, появили се от резервната скамейка.

От своя страна Монтана заема последната 16-а позиция с 21 точки, като има 17 вкарани и 46 допуснати попадения. Монтана също показва признаци на стабилизиране, след като в последните си два двубоя постигна победа с 1:0 срещу Добруджа и завърши 1:1 с Септември София. Атанас Атанас няма да може да разчита на Филип Ежике и Соломон Джеймс в двубоя под Аязмото.

Билетите за срещата са на цена от 5 евро.

Трета осмица - 9-16 място - 3 плейофен кръг:

5 май - вторник, 17:30 ч

Берое Стара Загора - Монтана

5 май - вторник, 20:00 ч

Локомотив София - Ботев Враца

6 май - сряда, 17:30 ч

Славия - Септември София

6 май - сряда, 20:00 ч

Спартак Варна - Добруджа Добрич