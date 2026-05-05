Арне Слот категорично отказа на Аякс, остава верен на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е отхвърлил примамлива оферта от Аякс. Холандският гранд е отправил официално запитване към специалиста, надявайки се да го върне в родината му и да го постави начело на амбициозен дългосрочен проект в Амстердам. Информацията бе разпространена от реномирания журналист Майк Вервай от De Telegraaf.

Въпреки интереса и щедрите условия, Слот е бил категоричен – неговото бъдеще остава свързано с „Анфийлд“. Той не планира завръщане в Ередивизи и е решен да продължи работата си на английска земя, където все още има какво да доказва.

След като получиха отказ, ръководителите на Аякс бързо пренасочиха вниманието си към друг обещаващ треньор – Мичел от Жирона, който в момента се очертава като фаворит за поста старши треньор на амстердамския клуб.

Арне Слот има действащ договор с Ливърпул за още един сезон. В началото на кампанията се появиха слухове за евентуално удължаване на контракта, но серията от незадоволителни резултати временно замрази преговорите.

В същото време се заговори, че клубът обмисля да привлече Шаби Алонсо като евентуален наследник на нидерландския специалист. Въпреки това, според повечето английски медии, ръководството на „червените“ все още вярва в способностите на Слот и е склонно да му даде още един шанс, въпреки разочароващите моменти през сезона.