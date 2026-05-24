Аякс си осигури място в Лигата на конференциите

24 Май, 2026 18:15 346 0

Амстердамци триумфираха след инфарктна дузпова рулетка срещу Утрехт

Ангел Лазаров

Аякс си извоюва участие в следващото издание на Лигата на конференциите. След изключително оспорван плейофен двубой срещу Утрехт, амстердамци се наложиха с 4:3 след изпълнение на дузпи и така запазиха европейските си амбиции живи.

Сблъсъкът между двата холандски тима започна предпазливо, като и Аякс, и Утрехт демонстрираха здрава защита и малко голови положения. Редовните 90 минути изминаха без попадения, а напрежението на терена се усещаше с всяка изминала минута.

В добавеното време страстите се нажежиха до червено. Опитният полузащитник Дави Клаасен откри резултата за Аякс в 96-ата минута, давайки надежда на своите съотборници и привърженици. Радостта на амстердамци обаче бе кратка – само десет минути по-късно Дживай Зехиел възстанови равенството за Утрехт, връщайки интригата в мача.

След като и двете страни не успяха да излъчат победител в игровото време, всичко трябваше да се реши чрез изпълнение на наказателни удари. Там нервите на играчите на Аякс се оказаха по-здрави – те реализираха четири от своите пет дузпи, докато Себастиан Алер и Суфиан Ел Каруани пропуснаха за Утрехт. Така столичният тим триумфира с 4:3 и си осигури място в третия по сила европейски клубен турнир.


