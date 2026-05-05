Феновете на Реал Мадрид настояват за раздяла с Мбапе: Събраха над 140 000 подписа за час

5 Май, 2026 20:45 840 3

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • фенове-
  • петиция-
  • раздяла-
  • напрежение-
  • винисиус-
  • контузия-
  • футболни новини

Дали ръководството на клуба ще се вслуша в гласа на привържениците?

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля Реал Мадрид, след като привържениците на "белия балет" масово се обявиха срещу звездния нападател Килиан Мбапе. Само за броени часове онлайн петиция, инициирана от фенове, събра впечатляващите над 142 000 подписа с искане клубът да се раздели с френския национал.

Причината за този безпрецедентен фенски натиск се крие в нарастващото напрежение около поведението на Мбапе извън терена. Запалянковците са разочаровани от липсата на дисциплина и професионализъм, като според различни източници нападателят често закъснява за отборни събития и демонстрира неуважение към служителите на клуба. Тези действия допълнително разпалиха страстите в Мадрид и доведоха до усещане за разрив между Мбапе и съблекалнята.

Журналистът Франсоа Гаярдо разкрива, че Мбапе се чувства изолиран и предаден от някои свои съотборници, сред които и Винисиус Жуниор. Ситуацията се усложнява и от намесата на майката на Мбапе, която изпълнява ролята на негов агент. Тя дори е изразила желание Реал Мадрид да се раздели с бразилската звезда, което допълнително нажежава обстановката в клуба.

Килиан Мбапе пристигна на "Сантяго Бернабеу" през лятото на 2024 година с големи очаквания. В дебютния си сезон той изигра 41 мача във всички турнири, като реализира същия брой голове и добави 6 асистенции към актива си.

В момента нападателят отсъства от игра за неопределен период поради травма в бедрото на левия крак.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧЕРНИТЕЖАБАРИ СА НАЙОТВРАТИТЕЛНИ

    5 0 Отговор
    ................

    20:54 05.05.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    Аман от черни балерини.

    21:06 05.05.2026

  • 3 ПО ИСПАНСКИ КАНАЛ ЕДИН

    2 0 Отговор
    ЗАПАЛЯНКО КАЗА ,,ПО ДОБРЕ. КАТАЛУНЕЦ И ТО ПЕНСИОНЕР НАПРИМЕР СТОИЧКОВ ДА ИГРАЕ ОТ КОЛКОТО ФРАНЦУЗИНА,,........

    21:09 05.05.2026

