Феновете на Реал Мадрид настояват за раздяла с Мбапе: Събраха над 140 000 подписа за час

Вълна от недоволство заля Реал Мадрид, след като привържениците на "белия балет" масово се обявиха срещу звездния нападател Килиан Мбапе. Само за броени часове онлайн петиция, инициирана от фенове, събра впечатляващите над 142 000 подписа с искане клубът да се раздели с френския национал.

Причината за този безпрецедентен фенски натиск се крие в нарастващото напрежение около поведението на Мбапе извън терена. Запалянковците са разочаровани от липсата на дисциплина и професионализъм, като според различни източници нападателят често закъснява за отборни събития и демонстрира неуважение към служителите на клуба. Тези действия допълнително разпалиха страстите в Мадрид и доведоха до усещане за разрив между Мбапе и съблекалнята.

Журналистът Франсоа Гаярдо разкрива, че Мбапе се чувства изолиран и предаден от някои свои съотборници, сред които и Винисиус Жуниор. Ситуацията се усложнява и от намесата на майката на Мбапе, която изпълнява ролята на негов агент. Тя дори е изразила желание Реал Мадрид да се раздели с бразилската звезда, което допълнително нажежава обстановката в клуба.

Килиан Мбапе пристигна на "Сантяго Бернабеу" през лятото на 2024 година с големи очаквания. В дебютния си сезон той изигра 41 мача във всички турнири, като реализира същия брой голове и добави 6 асистенции към актива си.

В момента нападателят отсъства от игра за неопределен период поради травма в бедрото на левия крак.