Край на една ера: Педро се сбогува с Лацио след 5 години в клуба

Педро официално сложи край на престоя си в Лацио след пет сезона с екипа на „орлите“. Последният мач на испанеца с “небесносиния” екип бе срещу Пиза (2:1), а ветеранът дори се разписа за последен път пред малкото фенове на „Олимпико“, които продължават бойкота си срещу ръководството.

Бившият футболист на Барселона и Челси се сбогува с клуба емоционално, след като няколко дни по-рано публикува прощално писмо към привържениците и съотборниците си.

38-годишният Педро напуска Рим с впечатляващите 209 мача и 39 гола за Лацио, но влиянието му далеч не се измерва само със статистиката.

Когато пристигна през 2021 година след краткия си престой в градския съперник Рома, мнозина гледаха скептично на трансфера му. Испанецът обаче бързо спечели феновете с професионализма си, важните голове и лидерството си в съблекалнята.

Все още не е ясно дали легендарният футболист ще продължи спортната си кариера или това бе последният му мач в кариерата. През юли месец Педро ще навърши 39 годишна възраст.