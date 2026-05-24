Новини
Спорт »
Световен футбол »
Край на една ера: Педро се сбогува с Лацио след 5 години в клуба

Край на една ера: Педро се сбогува с Лацио след 5 години в клуба

24 Май, 2026 19:06 633 0

  • педро-
  • лацио-
  • „орлите“-
  • пиза-
  • фенове-
  • „олимпико“-
  • барселона-
  • челси

Испанският ветеран изигра последния си двубой на „Олимпико“ и оставя след себе си голове, класа и огромно уважение

Край на една ера: Педро се сбогува с Лацио след 5 години в клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Педро официално сложи край на престоя си в Лацио след пет сезона с екипа на „орлите“. Последният мач на испанеца с “небесносиния” екип бе срещу Пиза (2:1), а ветеранът дори се разписа за последен път пред малкото фенове на „Олимпико“, които продължават бойкота си срещу ръководството.

Бившият футболист на Барселона и Челси се сбогува с клуба емоционално, след като няколко дни по-рано публикува прощално писмо към привържениците и съотборниците си.

38-годишният Педро напуска Рим с впечатляващите 209 мача и 39 гола за Лацио, но влиянието му далеч не се измерва само със статистиката.

Когато пристигна през 2021 година след краткия си престой в градския съперник Рома, мнозина гледаха скептично на трансфера му. Испанецът обаче бързо спечели феновете с професионализма си, важните голове и лидерството си в съблекалнята.

Все още не е ясно дали легендарният футболист ще продължи спортната си кариера или това бе последният му мач в кариерата. През юли месец Педро ще навърши 39 годишна възраст.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове