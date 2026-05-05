Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София и Ботев Враца изкопираха развоя и резултата от мача между Берое и Монтана

Локомотив София и Ботев Враца изкопираха развоя и резултата от мача между Берое и Монтана

5 Май, 2026 22:05 484 0

  • ботев (враца) -
  • локомотив (софия) -
  • първа лига-
  • железничарите-
  • футбол-
  • бг-
  • бг футбол

Второ равенство 2:2 за деня

Локомотив София и Ботев Враца изкопираха развоя и резултата от мача между Берое и Монтана - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев (Враца) не успя да задържи комфортната си преднина и завърши 2:2 срещу домакините от Локомотив (София) в среща от 33-ия кръг на групата за оцеляване в Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал гостите от Враца шокираха "железничарите" – Мартин Смоленски демонстрира отлична визия за играта и изведе Мичи Нтело сам срещу вратаря. Нападателят на Ботев не сгреши и откри резултата още в първата минута.

Осем минути по-късно, след бърза контраатака, вратарят Любомир Василев намери Хосе Гайгесос, който с прецизен пас намери отново Нтело. С мощен удар с левия крак той удвои аванса на врачани и постави Локомотив в трудна ситуация.

След почивката Локомотив (София) излезе преобразен и започна да натиска съперника. В 48-ата минута Спас Делев изведе Ангел Лясков, който подаде на Георги Минчев и той намали резултата на 1:2.

Натискът на домакините даде резултат и в 68-ата минута – след нарушение на Тамиму Уору срещу Минчев, съдията посочи бялата точка. Самият Минчев бе безпогрешен от дузпата и възстанови равенството.

Така, след изпуснатия двоен аванс, Ботев (Враца) трябваше да се задоволи само с точка, като вече има 43 в актива си и заема 9-о място.

Локомотив (София) е 10-и класирането с 42 точки.

Трета осмица - 9-16 място:

Берое Стара Загора - Монтана 2:2
Локомотив София - Ботев Враца 2:2

6 май - сряда, 17:30 ч
Славия - Септември София

6 май - сряда, 20:00 ч
Спартак Варна - Добруджа Добрич


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове