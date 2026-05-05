Локомотив София и Ботев Враца изкопираха развоя и резултата от мача между Берое и Монтана

Ботев (Враца) не успя да задържи комфортната си преднина и завърши 2:2 срещу домакините от Локомотив (София) в среща от 33-ия кръг на групата за оцеляване в Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал гостите от Враца шокираха "железничарите" – Мартин Смоленски демонстрира отлична визия за играта и изведе Мичи Нтело сам срещу вратаря. Нападателят на Ботев не сгреши и откри резултата още в първата минута.

Осем минути по-късно, след бърза контраатака, вратарят Любомир Василев намери Хосе Гайгесос, който с прецизен пас намери отново Нтело. С мощен удар с левия крак той удвои аванса на врачани и постави Локомотив в трудна ситуация.

След почивката Локомотив (София) излезе преобразен и започна да натиска съперника. В 48-ата минута Спас Делев изведе Ангел Лясков, който подаде на Георги Минчев и той намали резултата на 1:2.

Натискът на домакините даде резултат и в 68-ата минута – след нарушение на Тамиму Уору срещу Минчев, съдията посочи бялата точка. Самият Минчев бе безпогрешен от дузпата и възстанови равенството.

Така, след изпуснатия двоен аванс, Ботев (Враца) трябваше да се задоволи само с точка, като вече има 43 в актива си и заема 9-о място.

Локомотив (София) е 10-и класирането с 42 точки.

Трета осмица - 9-16 място:

Берое Стара Загора - Монтана 2:2

Локомотив София - Ботев Враца 2:2

6 май - сряда, 17:30 ч

Славия - Септември София

6 май - сряда, 20:00 ч

Спартак Варна - Добруджа Добрич