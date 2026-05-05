Арсенал се завърна на голямата сцена: Лондончани отново на финал в Шампионската лига след 20-годишна пауза

Две десетилетия след последния си триумфален поход до финала на Шампионската лига, Арсенал отново написа златна страница в клубната си история. Във втория полуфинален сблъсък на стадион "Емирейтс" в Лондон, "артилеристите" надделяха с минималното 1:0 над коравия тим на Атлетико Мадрид и с общ резултат 2:1 се класираха за големия финал.

Срещата започна с тактическо надлъгване и предпазливост от двете страни – истинска шахматна партия, в която головите положения липсваха, а вратарите останаха почти без работа през първото полувреме. Всичко се промени в последните секунди преди почивката, когато Виктор Гьокереш центрира прецизно, Леандро Тросар стреля, Ян Облак отрази, но топката попадна в краката на Букайо Сака, който безпогрешно реализира на празна врата – 1:0 за Арсенал!

Снимка: БГНЕС/EПA

В началото на втората част напрежението се покачи. В 51-ата минута защитникът Уилиям Салиба върна неуверено топката към своя вратар Давид Рая, което позволи на Джулиано Симеоне да се озове на стрелкова позиция. След драматична намеса на Габриел Магаляеш обаче, опасността бе неутрализирана, а претенциите за дузпа на гостите останаха без отговор.

Малко по-късно, в 66-ата минута, Пиеро Инкапие центрира към Гьокереш, но шведският нападател не успя да намери целта.

До последния съдийски сигнал "дюшекчиите" не съумяха да окажат сериозен натиск и да застрашат вратата на домакините. Арсенал удържа преднината си и заслужено се поздрави с победата, която ги изпраща на втори финал в Шампионската лига – първият бе през 2006 година, когато лондончани отстъпиха на Барселона с 1:2.

Снимка: БГНЕС/EПA

Големият финал тази година ще се проведе на 30 май в Будапеща, като съперник на Арсенал ще бъде победителят от сблъсъка между ПСЖ и Байерн Мюнхен. Парижани имат крехка преднина от 5:4 след първия мач на "Парк де Пренс".